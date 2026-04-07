Трамп зробив несподівану заяву про вибори президента у Венесуелі

Президент США Дональд Трамп зробив несподівану заяву, в якій припустив можливість участі у виборах президента Венесуели.

"Коли я закінчу тут, зможу поїхати до Венесуели. Я швидко вивчу іспанську. Це не займе багато часу... Я балотуватимуся на посаду президента", - сказав він.

Як пише Fox News, президент США пожартував про можливість участі у виборах після завершення свого терміну у Сполучених Штатах.

"Я маю вищі рейтинги, ніж будь-хто коли-небудь мав у Венесуелі". - сказав Трамп.

Під час виступу американський лідер заявив, що нібито має високий рівень підтримки у цій країні.

Операція у Венесуелі

Як відомо, на початку січня 2026 року США провели масштабну спецоперацію у Венесуелі, в результаті якої було затримано диктатора Ніколаса Мадуро. Його разом із дружиною Сілією Флорес американські військові вивезли до Сполучених Штатів.

Президент США Дональд Трамп високо оцінив результати операції, заявивши, що американська армія є "найпотужнішою та найдосконалішою" у світі. Водночас у Вашингтоні наголосили, що не мають наміру окуповувати Венесуелу.

Представники Республіканська партія США також запевнили, що ця військова операція не переросте у "нескінченну війну".

За даними ЗМІ, під час спецоперації в Каракасі внаслідок авіаударів та стрілецьких боїв загинули щонайменше 75 людей. Серед загиблих не було громадян США.

