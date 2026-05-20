ua en ru
Ср, 20 травня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle Спецпроєкти
Drone Deals Ормузька протока Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика Біла економіка
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса
Досьє
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » У світі

Рейтинг Трампа впав до мінімуму через невдоволення республіканців

12:52 20.05.2026 Ср
2 хв
Республіканці дедалі частіше критикують Трампа
aimg Ірина Глухова
Рейтинг Трампа впав до мінімуму через невдоволення республіканців Фото: президент США Дональд Трамп (Getty Images)
Вимкни хаос міжнародних новин! Отримуй тільки важливе з РБК-Україна у Google

Рейтинг президента США Дональда Трампа впав майже до мінімуму з моменту його повернення до Білого дому - і причина не в демократах, а у власній партії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Читайте також: Американці по всьому світу масово відмовляються від громадянства США, - ЗМІ

Згідно з опитуванням, діяльність Дональда Трампа на посаді президента схвалюють 35% респондентів. Це на 1% менше, ніж у попередньому дослідженні на початку місяця.

Як пише Reuters, популярність президента цього року постраждала через різке зростання цін на бензин після того, як Трамп у лютому наказав завдати ударів по Ірану разом з Ізраїлем.

Війна суттєво порушила глобальну торгівлю нафтою: ціни на пальне для американців зросли приблизно на 50%.

Це викликало занепокоєння серед союзників Трампа в Республіканській партії напередодні проміжних виборів у листопаді, на яких вирішуватиметься контроль над обома палатами Конгресу США.

Падіння підтримки серед республіканців

У партії Трампа також поширюється невдоволення: 21% республіканців заявили, що зараз не схвалюють діяльність президента, порівняно з 5% одразу після його вступу на посаду в січні 2025 року.

Близько 79% республіканців в опитуванні сказали, що Трамп добре виконує свою роботу, порівняно з 82% на початку місяця та 91% на початку його терміну.

Головна проблема - ціни

Республіканці найбільше незадоволені тим, як вирішує питання вартості життя. Під час виборчої кампанії 2024 року він обіцяв знизити ціни - саме на тлі інфляції, яка переслідувала попереднього президента Джо Байдена.

Результат опитування:

  • лише 47% республіканців схвалюють дії Трампа щодо ціни
  • 46% республіканців кажуть, що він погано справляється з цими питаннями
  • серед усіх американців лише кожен п'ятий задоволений тим, як президент контролює вартість життя.

Опитування проводилось з 15 по 18 травня в онлайн-форматі. У дослідженні взяв участь 1271 повнолітній мешканець США.

Трамп стрімко втрачає популярність

Рейтинг Трампа поступово знижується з моменту його вступу на посаду в січні 2025 року. Тоді його підтримували 47% громадян.

Інше опитування показало, що рейтинг схвалення президента США Д впав до рекордно низького рівня.

Також повідомлялось, що майже половина європейців, а саме 48% опитаних, вважають президента США "ворогом Європи". Найвищі показники зафіксовані у Бельгії (62%) та Франції (57%), тоді як найнижчі рівні антипатії спостерігаються у Хорватії (37%) та Польщі (19%).

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Сполучені Штати Америки Дональд Трамп Республіканська партія США
Новини
Летіли дрони та балістика, понад 20 прильотів: як ППО відпрацювала по цілях РФ
Летіли дрони та балістика, понад 20 прильотів: як ППО відпрацювала по цілях РФ
Аналітика
Кремль опинився в пастці: чому нафтова криза не врятує економіку Росії
Юрій Дощатовспеціальний кореспондент Кремль опинився в пастці: чому нафтова криза не врятує економіку Росії