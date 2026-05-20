Трамп пошутил о планах стать премьером Израиля

Президент США Дональд Трамп заявил о крайне высоком уровне поддержки в Израиле и допустил, что в будущем мог бы принять участие в выборах премьер-министра страны. Его заявление носило характер, который может восприниматься как шутка.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию Clash Report.

Заявление Трампа о "99% поддержке" в Израиле

Дональд Трамп заявил, что его рейтинг в Израиле якобы достигает 99%. По его словам, при таком уровне поддержки он теоретически мог бы рассмотреть участие в выборах премьер-министра страны.

"Я сейчас на уровне 99% в Израиле. Я мог бы баллотироваться на пост премьер-министра, так что, возможно, после этого я поеду в Израиль и буду участвовать в выборах", - пошутил Трамп.

Похожие заявления он делал и ранее

Это не первое подобное высказывание американского президента о возможной политической поддержке за рубежом. Ранее Трамп уже заявлял о якобы высокой популярности в других странах и даже допускал участие в политических процессах за пределами США.

В частности, он утверждал, что имеет "более высокий рейтинг, чем кто-либо когда-либо имел" в Венесуэле, а также говорил о гипотетической возможности участия в выборах президента этой страны.

Подобные заявления ранее воспринимались экспертами и медиа как политические гиперболы или ироничные высказывания.