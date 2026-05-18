Трамп висловився щодо свого наступника

Президент США Дональд Трамп висловився щодо свого можливого наступника, заявивши, що "він буде дуже важливим".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Fortune .

Під час розмови з журналістом Трампа запитали, хто, на його думку, міг би найкраще продовжити його спадщину укладання угод. Серед можливих кандидатів згадували його сина Дональда Трампа-молодшого, державного секретаря США Марко Рубіо та віцепрезидента Джей Ді Венса.

Як зазначає видання, у момент цього запитання Венс непомітно зайшов у задню частину кімнати та почув відповідь президента.

Коментуючи можливого наступника, Трамп наголосив на важливості правильного вибору.

"Хто б не отримав цю [посаду], він буде дуже важливим", - сказав президент.

Водночас він застеріг, що помилка у виборі майбутнього лідера може мати серйозні наслідки.

"А якщо ви отримаєте не ту людину: катастрофа", - додав Трамп.