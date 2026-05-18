Трамп висловився щодо свого наступника

15:05 18.05.2026 Пн
2 хв
Президент США заговорив про майбутнього лідера
aimg Ірина Глухова
Трамп висловився щодо свого наступника Фото: президент США Дональд Трамп (Getty Images)
Президент США Дональд Трамп висловився щодо свого можливого наступника, заявивши, що "він буде дуже важливим".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Fortune.

Під час розмови з журналістом Трампа запитали, хто, на його думку, міг би найкраще продовжити його спадщину укладання угод. Серед можливих кандидатів згадували його сина Дональда Трампа-молодшого, державного секретаря США Марко Рубіо та віцепрезидента Джей Ді Венса.

Як зазначає видання, у момент цього запитання Венс непомітно зайшов у задню частину кімнати та почув відповідь президента.

Коментуючи можливого наступника, Трамп наголосив на важливості правильного вибору.

"Хто б не отримав цю [посаду], він буде дуже важливим", - сказав президент.

Водночас він застеріг, що помилка у виборі майбутнього лідера може мати серйозні наслідки.

"А якщо ви отримаєте не ту людину: катастрофа", - додав Трамп.

Нагадаємо, раніше Дональд Трамп не виключав, що його наступником на посаді президента США може стати чинний віцепрезидент Джей Ді Венс.

За словами американського лідера, після завершення нинішнього терміну він хотів би передати владу "сильному республіканцю".

А нещодавно представник Білого дому Себастьян Горка повідомив, що Трамп залишив інструкції для віцепрезидента Джей Ді Венса на випадок, якщо з ним щось станеться і Венс стане його наступником.

Водночас держсекретар США Марко Рубіо також не відкинув, що саме Джей Ді Венс може стати кандидатом від Республіканської партії на президентських виборах 2028 року.

Сполучені Штати Америки Дональд Трамп Марко Рубіо Джей Ді Венс
30 гривень за поїздку: у Києві хочуть кардинально переглянути тарифи на проїзд
