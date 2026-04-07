"Трамп нарушит международное право": в ООН встревожены угрозами США разбомбить Иран

00:39 07.04.2026 Вт
2 мин
Если от ударов США пострадает гражданское население, то эти атаки будут считаться незаконными
Эдуард Ткач
"Трамп нарушит международное право": в ООН встревожены угрозами США разбомбить Иран

Генеральный секретарь ООН Антониу Гуттериш "встревожен" угрозами президента США Дональда Трампа атаковать гражданскую инфраструктуру в Иране.

Об этом заявил его пресс-секретарь Стефан Дюжаррик, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

Читайте также: План провалился: Трамп хотел вооружить иранцев, чтобы спровоцировать новое восстание

По его словам, Трамп рискует нарушить международное право, если выполнит свои угрозы. Дюжаррик подчеркнул, что даже если у США есть военная цель в нанесении ударов по невоенным объектам, риск причинения вреда гражданскому населению модель сделать эти удары незаконными.

"Нас встревожила риторика, прозвучавшая в том сообщении в соцсетях, где содержались угрозы американских атак на электростанции, мосты и другую инфраструктуру, если Иран не согласится на сделку", - сказал пресс-секретарь генсека ОНН, комментируя пост Трампа содержащий нецензурную лексику.

Дюжаррик добавил, что Гутерриш попросил США и Иран соблюдать международное право и оставить гражданскую инфраструктуры в покое.

За время войны, которая началась 28 февраля, Иран бил по гражданским целям в Израиля и ряде стран Персидского залива. Гуттериш в свою очередь старался воздерживаться от прямой критики США или других государств членов. При этом он призывал США и Израиль прекратить конфликт, а Иран - прекратить нападение на своих соседей.

В частности, на прошлой неделе генсек ООН призвал к свободе судоходства и защите гражданского населения и гражданской инфраструктуры, включая ядерные объекты, поскольку регион находится "на грани более масштабной войны".

Угроза бомбежки Ирана

Напомним, на днях президент США Дональд Трамп поставил Ирану очередной ультиматум. Он дал стране 48 часов, чтобы та открыла Ормузский пролив. Срок истекает во вторник в 20:00 по Вашингтону, в ином случае Америка начнет уничтожать мосты и электростанции по всему Ирану. Причем в понедельник президент снова пригрозил "адской ночью".

Также Трамп 6 апреля прокомментировал возможность того, что по потенциальные удары по объектам критической инфраструктуры Ирана будут считаться военными преступлениями. На вопрос журналистов он сказал, что его это не беспокоит, добавив, что военное преступление - это позволить Ирану иметь ядерное оружие.

К слову, по данным CNN, Трамп отказался от предложения установить перемирие с Ираном на 45 дней - инициативы, которую подготовили Пакистан, Египет и Турция.

