"Трамп нарушит международное право": в ООН встревожены угрозами США разбомбить Иран

Об этом заявил его пресс-секретарь Стефан Дюжаррик, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg .

По его словам, Трамп рискует нарушить международное право, если выполнит свои угрозы. Дюжаррик подчеркнул, что даже если у США есть военная цель в нанесении ударов по невоенным объектам, риск причинения вреда гражданскому населению модель сделать эти удары незаконными.

"Нас встревожила риторика, прозвучавшая в том сообщении в соцсетях, где содержались угрозы американских атак на электростанции, мосты и другую инфраструктуру, если Иран не согласится на сделку", - сказал пресс-секретарь генсека ОНН, комментируя пост Трампа содержащий нецензурную лексику.

Дюжаррик добавил, что Гутерриш попросил США и Иран соблюдать международное право и оставить гражданскую инфраструктуры в покое.

За время войны, которая началась 28 февраля, Иран бил по гражданским целям в Израиля и ряде стран Персидского залива. Гуттериш в свою очередь старался воздерживаться от прямой критики США или других государств членов. При этом он призывал США и Израиль прекратить конфликт, а Иран - прекратить нападение на своих соседей.

В частности, на прошлой неделе генсек ООН призвал к свободе судоходства и защите гражданского населения и гражданской инфраструктуры, включая ядерные объекты, поскольку регион находится "на грани более масштабной войны".