ua en ru
Пн, 06 квітня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle Спецпроєкти
Мирний план США Графіки відключення світла Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » У світі

План провалився: Трамп хотів озброїти іранців, щоб спровокувати нове повстання

19:10 06.04.2026 Пн
2 хв
Американський лідер лютує та обіцяє розправу
aimg Марія Науменко
План провалився: Трамп хотів озброїти іранців, щоб спровокувати нове повстання Фото: президент США Дональд Трамп (Getty Images)

Президент США Дональд Трамп заявив, що зброя, яку мали передати іранському народу, не дійшла до адресатів, оскільки її привласнили посередники.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Трампа в ефірі ABC News.

Читайте також: Трамп відкинув пропозицію про перемир'я з Іраном на 45 днів, - CNN

"Ми надіслали трохи зброї. Вона мала дістатися іранському народу. Знаєте, що сталося? Ті, через кого ми її надіслали, залишили її собі", - підкреслив Трамп.

Він додав, що розлючений через зрив цього плану, і пригрозив причетним жорсткими наслідками.

"Я дуже розлючений на певну групу людей, і вони заплатять за це високу ціну", - додав американський лідер.

Окремо Трамп висловив думку, що отримання зброї могло б швидко змінити ситуацію всередині Ірану. За його словами, після цього іранський народ почав би чинити опір.

"Якби у них була зброя, Іран здався б за дві секунди", - підсумував він.

Нагадаємо, переговори про розблокування Ормузької протоки поки не дали результату. 5 квітня президент США Дональд Трамп публічно зажадав від Ірану відкрити протоку до вечора 7 квітня, пригрозивши у разі відмови знищенням усіх електростанцій країни.

Того ж дня Тегеран відповів, що готовий піти на такий крок лише після отримання компенсації за збитки, завдані війною.

А вже 6 квітня Reuters повідомило, що Іран відкинув і пропозицію Пакистану про тимчасове припинення вогню в обмін на розблокування протоки, що свідчить про подальший провал дипломатичних спроб знизити напругу.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Сполучені Штати Америки Іран Дональд Трамп Близький Схід
Новини
Україна вперше за війну обійшла РФ за кількістю атак дронів, - ABC News
Аналітика
Підготовка до зими під питанням: чому Україні може не вистачити газу, грошей і світла
Юрій Дощатовспеціальний кореспондент Підготовка до зими під питанням: чому Україні може не вистачити газу, грошей і світла