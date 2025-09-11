Трамп обіцяє знайти кожного, хто причетний до вбивства Кірка
Президент США Дональд Трамп засмучений убивством консервативного активіста Чарлі Кірка. обіцяє знайти та покарати кожного причетного до цього злочину.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.
У чотирихвилинному відеозверненні з Овального кабінету, президент заявив, що "сповнений горя та гніву через жахливе вбивство Чарлі Керка на території коледжу в Юті".
"Чарлі надихав мільйони, і сьогодні ввечері всі, хто його знав і любив, об’єднані у шоку та жаху", - сказав очільник Білого дому.
Трамп також наголосив на своїх тісних зв’язках із Кірком, який став близьким політичним союзником і особистим другом родини Трампа.
"Це темний момент для Америки", - додав президент, описуючи зусилля активіста, який подорожував країною та вів "добросовісні дебати".
Трамп також зазначив, що став "мучеником за правду і свободу" і закликав помолитися за родину загиблого.
Президент пов’язав смерть Кірка зі своїм власним пораненням під час стрілянини в Батлері в липні 2024 року, а також з іншими гучними випадками насильства.
Зокрема, лідер згадав про стрілянину по виконавцеві United Healthcare у Нью-Йорку в грудні та замах у 2017 році на лідера більшості в Палаті представників Стіва Скаліса, наголошуючи на "політичному насильстві радикальних лівих".
Президент заявив, що американцям та ЗМІ слід "визнати факт, що насильство й убивства є трагічним наслідком демонізації тих, з ким ти не згоден".
Трамп пообіцяв подальші дії, анонсувавши ширший план боротьби з політичним насильством.
"Моя адміністрація знайде кожного, хто причетний до цього злочину та до інших випадків політичного насильства, включно з організаціями, які його фінансують і підтримують, а також тими, хто переслідує наших суддів, правоохоронців і всіх інших, хто забезпечує порядок у нашій країні", - сказав очільник Білого дому.
Вбивство Кірка
У середу, 10 вересня, в Університеті долини Юта було вбито праворадикального консервативного активіста Чарлі Кірка. Невідомий снайпер поцілив у шию діячеві, той згодом пішов із життя у лікарні.
Згодом ФБР затримало підозрюваного у цьому вбивстві.
Йому може загрожувати смертна кара.