Трамп обіцяє знайти кожного, хто причетний до вбивства Кірка

Четвер 11 вересня 2025 05:45
UA EN RU
Трамп обіцяє знайти кожного, хто причетний до вбивства Кірка Фото: президент США Дональд Трамп (Getty Images)
Автор: Валерій Савицький

Президент США Дональд Трамп засмучений убивством консервативного активіста Чарлі Кірка. обіцяє знайти та покарати кожного причетного до цього злочину.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.

У чотирихвилинному відеозверненні з Овального кабінету, президент заявив, що "сповнений горя та гніву через жахливе вбивство Чарлі Керка на території коледжу в Юті".

"Чарлі надихав мільйони, і сьогодні ввечері всі, хто його знав і любив, об’єднані у шоку та жаху", - сказав очільник Білого дому.

Трамп також наголосив на своїх тісних зв’язках із Кірком, який став близьким політичним союзником і особистим другом родини Трампа.

"Це темний момент для Америки", - додав президент, описуючи зусилля активіста, який подорожував країною та вів "добросовісні дебати".

Трамп також зазначив, що став "мучеником за правду і свободу" і закликав помолитися за родину загиблого.

Президент пов’язав смерть Кірка зі своїм власним пораненням під час стрілянини в Батлері в липні 2024 року, а також з іншими гучними випадками насильства.

Зокрема, лідер згадав про стрілянину по виконавцеві United Healthcare у Нью-Йорку в грудні та замах у 2017 році на лідера більшості в Палаті представників Стіва Скаліса, наголошуючи на "політичному насильстві радикальних лівих".

Президент заявив, що американцям та ЗМІ слід "визнати факт, що насильство й убивства є трагічним наслідком демонізації тих, з ким ти не згоден".

Трамп пообіцяв подальші дії, анонсувавши ширший план боротьби з політичним насильством.

"Моя адміністрація знайде кожного, хто причетний до цього злочину та до інших випадків політичного насильства, включно з організаціями, які його фінансують і підтримують, а також тими, хто переслідує наших суддів, правоохоронців і всіх інших, хто забезпечує порядок у нашій країні", - сказав очільник Білого дому.

Вбивство Кірка

У середу, 10 вересня, в Університеті долини Юта було вбито праворадикального консервативного активіста Чарлі Кірка. Невідомий снайпер поцілив у шию діячеві, той згодом пішов із життя у лікарні.

Згодом ФБР затримало підозрюваного у цьому вбивстві.

Йому може загрожувати смертна кара.

