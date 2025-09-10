Трамп офіційно підтвердив смерть активіста Чарлі Кірка

Президент США Дональд Трамп підтвердив смерть консервативного активіста Чарлі Кірка, на якого скоїли замах під час дебатів у штаті Юта.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку Трампа у соцмережі Truth Social.

"Великий, а навіть Легендарний Чарлі Керк помер. Ніхто не розумів і не мав Серця Американської Молоді краще, ніж Чарлі. Його любили й поважали ВСІ, особливо я, а тепер його більше немає з нами", - написав глава Білого дому. Трамп і його дружина Меланія висловили співчуття його дружині Еріці та родині. "Чарлі, ми любимо тебе!", - додав президент. Через загибель активіста, Трамп наказав приспустити до половини щогли всі американські прапори на всій території Сполучених Штатів до 18:00 неділі, 14 вересня. Як повідомляє The New York Times, речник Університету долини Юти Скотт Троттер, поліція встановила, що особа, яку затримали після стрілянини, насправді не була стрільцем. Раніше університет повідомляв, що підозрюваний перебуває під вартою.