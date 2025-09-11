ua en ru
Вбивці Кірка може загрожувати смертна кара

Четвер 11 вересня 2025 02:49
Вбивці Кірка може загрожувати смертна кара Фото: американський активіст Чарлі Кірк (flickr by Gage Skidmore)
Автор: Валерій Савицький

Губернатор штату Юта Спенсер Кокс назвав смерть Чарлі Кірка політичним вбивством та не виключив присудження смертного вироку стрільцю.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Fox News.

"Я хочу чітко заявити, що це політичне вбивство", - сказав він.

Кокс також пообіцяв покарання для вбивці і нагадав, що у штаті Юта ще не скасовано смертну кару.

"Я хочу чітко дати зрозуміти тому, хто це зробив - ми знайдемо вас, засудимо і притягнемо до відповідальності у найсуворішій мірі, передбаченій законом. І я просто хочу нагадати, що в штаті Юта усе ще діє смертна кара", - підкреслив губернатор.

Директор ФБР Кеш Патель зазначив, що на даний момент слідчі мають лише записи з камер відеоспостереження.

За даними департаменту безпеки Юти, вбивця був одягнений у темний одяг та стріляв, імовірно, з даху.

Нагадаємо, вчора, 10 вересня, на теренах Університету долини Юта пострілом було вбито праворадикального консервативного активіста Чарлі Кірка.

ФБР уже затримало підозрюваного у цьому вбивстві.

Детальніше про гучний інцидент - читайте в авторському матеріалі РБК-Україна.

