Вбивці Кірка може загрожувати смертна кара

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Fox News.

"Я хочу чітко заявити, що це політичне вбивство", - сказав він.

Кокс також пообіцяв покарання для вбивці і нагадав, що у штаті Юта ще не скасовано смертну кару.

"Я хочу чітко дати зрозуміти тому, хто це зробив - ми знайдемо вас, засудимо і притягнемо до відповідальності у найсуворішій мірі, передбаченій законом. І я просто хочу нагадати, що в штаті Юта усе ще діє смертна кара", - підкреслив губернатор.

Директор ФБР Кеш Патель зазначив, що на даний момент слідчі мають лише записи з камер відеоспостереження.

За даними департаменту безпеки Юти, вбивця був одягнений у темний одяг та стріляв, імовірно, з даху.