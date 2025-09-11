Підозрюваного у вбивстві Чарлі Кірка затримано, - ФБР

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на директора ФБР Кеша Пателя.

"Підозрюваний у сьогоднішній жахливій стрілянині, в результаті якої загинув Чарлі Кірк, наразі перебуває під вартою. Дякуємо місцевим та державним органам влади штату Юта за співпрацю з ФБР", - зазначив керівник відомства.

Патель додав, що Бюро за можливістю буде надавати оновлену інформацію.

Оновлено 03:29

На даний момент слідчі мають лише записи з камер відеоспостереження, зазначив директор ФБР Кеш Патель.

За даними департаменту безпеки Юти, вбивця був одягнений у темний одяг і стріляв, імовірно, з даху.