Підозрюваного у вбивстві Чарлі Кірка затримано, - ФБР

Четвер 11 вересня 2025 02:00
UA EN RU
Підозрюваного у вбивстві Чарлі Кірка затримано, - ФБР Фото: активіст Чарлі Кірк (Gage Skidmore/flickr.com)
Автор: Валерій Савицький

Американські правоохоронці затримали підозрюваного у вбивстві праворадикального активіста Чарлі Кірка.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на директора ФБР Кеша Пателя.

"Підозрюваний у сьогоднішній жахливій стрілянині, в результаті якої загинув Чарлі Кірк, наразі перебуває під вартою. Дякуємо місцевим та державним органам влади штату Юта за співпрацю з ФБР", - зазначив керівник відомства.

Патель додав, що Бюро за можливістю буде надавати оновлену інформацію.

Оновлено 03:29

На даний момент слідчі мають лише записи з камер відеоспостереження, зазначив директор ФБР Кеш Патель.

За даними департаменту безпеки Юти, вбивця був одягнений у темний одяг і стріляв, імовірно, з даху.

Замах на Чарлі Кірка

Чарльз (Чарлі) Джеймс Кірк - відомий американський консервативний активіст, публіцист і медіаперсона.

Він неоднопразово критикував надання США військової допомоги Україні та звинувачував президента України Володимира Зеленського в небажанні завершувати війну з Росією.

Кірк був ведучим консервативного The Charlie Kirk Show і наближеним до політичного кола Дональда Трампа.

У середу, 10 вересня, Кірк виступав на дебатах в Університеті долини Юта і через 20 хвилин після початку промови, пролунав постріл. Пораненого активіста доправили до лікарні.

Згодом президент Дональд Трамп підтвердив смерть Кірка.

Про те, хто такий Чарлі Кірк та секреті його популярності серед молоді - читайте в авторському матеріалі РБК-Україна.

