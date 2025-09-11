ua en ru
Чт, 11 сентября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Встреча Зеленского и Путина Мирные переговоры Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

Трамп обещает найти каждого, кто причастен к убийству Кирка

Четверг 11 сентября 2025 05:45
UA EN RU
Трамп обещает найти каждого, кто причастен к убийству Кирка Фото: президент США Дональд Трамп (Getty Images)
Автор: Валерий Савицкий

Президент США Дональд Трамп расстроен убийством консервативного активиста Чарли Кирка, обещает найти и наказать каждого причастного к этому преступлению.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.

В четырехминутном видеообращении из Овального кабинета, президент заявил, что "полон горя и гнева из-за ужасного убийства Чарли Керка на территории колледжа в Юте".

"Чарли вдохновлял миллионы, и сегодня вечером все, кто его знал и любил, объединены в шоке и ужасе", - сказал глава Белого дома.

Трамп отметил на своих близких связях с Кирком, который стал близким политическим союзником и личным другом семьи Трампа.

"Это темный момент для Америки", - добавил президент, описывая усилия активиста, который путешествовал по стране и вел "добросовестные дебаты".

Трамп также отметил, что Кирк стал "мучеником за правду и свободу" и призвал помолиться за семью погибшего.

Президент связал смерть активиста со своим собственным ранением во время стрельбы в Батлере в июле 2024 года, а также с другими громкими случаями насилия.

В частности, лидер вспомнил о стрельбе по исполнителю United Healthcare в Нью-Йорке в декабре и покушение в 2017 году на лидера большинства в Палате представителей Стива Скалиса, подчеркивая "политическое насилие радикальных левых".

Президент заявил, что американцам и СМИ следует "признать факт, что насилие и убийства являются трагическим следствием демонизации тех, с кем ты не согласен".

Трамп пообещал дальнейшие действия, анонсировав более широкий план борьбы с политическим насилием.

"Моя администрация найдет каждого, кто причастен к этому преступлению и к другим случаям политического насилия, включая организации, которые его финансируют и поддерживают, а также тех, кто преследует наших судей, правоохранителей и всех других, кто обеспечивает порядок в нашей стране", - сказал глава Белого дома.

Убийство Кирка

В среду, 10 сентября, в Университете долины Юта был убит праворадикальный консервативный активист Чарли Кирка. Неизвестный снайпер выстрелил в шею деятелю, впоследствии тот ушел из жизни в больнице.

Впоследствии ФБР задержало подозреваемого в этом убийстве.

Ему может грозить смертная казнь.

Читайте РБК-Украина в Google News
Соединенные Штаты Америки Дональд Трамп
Новости
Два топ-силовика Путина получили подозрения за участие в разгоне Майдана
Два топ-силовика Путина получили подозрения за участие в разгоне Майдана
Аналитика
Трамп жалеет Путина? Почему США так и не ввели санкции против России
Милан Леличруководитель рубрик Политика и Мир Трамп жалеет Путина? Почему США так и не ввели санкции против России