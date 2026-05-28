ua en ru
Чт, 28 травня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle Спецпроєкти
Drone Deals Ормузька протока Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика Біла економіка
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса
Досьє
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » У світі

Трамп погрожує кожному одинадцятому мешканцю планети, підрахували в CNN

06:40 28.05.2026 Чт
3 хв
Загалом, з початку президентського терміну лідер США висловлював погрози 15 країнам світу 
aimg Пилип Бойко
Трамп погрожує кожному одинадцятому мешканцю планети, підрахували в CNN Фото: президент США Дональд Трамп (Getty Images)
Вимкни хаос міжнародних новин! Отримуй тільки важливе з РБК-Україна у Google

Дональд Трамп офіційно розширив список держав, яким він погрожує військовою розправою. Оман став п'ятнадцятою країною в переліку потенційних або реальних цілей американського президента.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.

Читайте також: США вдруге за тиждень вдарили по Ірану

Аналітики підрахували вражаючу статистику: кожна тринадцята держава на всій планеті була під загрозою лідера США тим чи іншим чином. Грубо кажучи, Трамп погрожував кожному одинадцятому мешканцю Землі.

Трамп розсипається у злих висловлюваннях на адресу країн на чотирьох континентах. Його мовна або реальна активність охоплює Африку, Азію та обидві Америки. Він навіть технічно погрожував Данії, коли мова зайшла про територію Гренландії.

Реальні удари та список потенційних жертв

Цього терміну США вже завдали ударів у семи країнах. Армія США атакувала об'єкти в Ірані та Іраку. Під вогнем опинилися Нігерія, Сомалі та Сирія. Венесуела та Ємен також у списку активних операцій.

Крім реальних атак, існують поки що усні погрози. Список країн, де Трамп не виключає застосування сили:

  • Канада;
  • Колумбія;
  • Куба;
  • Мексика;
  • Панама;
  • Данія;
  • Оман.

Не всі ці випадки однакові. Деякі удари спрямовані проти терористів, а інші погрози стосуються цілих урядів. Часто президент просто відмовляється виключати можливість нападу, що тримає світ у напрузі.

"Теорія божевільного" та імперські апетити США

Попри неадекватність подібних заяв, експерти називають таку стратегію "теорією божевільного". Трамп хоче здаватися непередбачуваним і вірить у силу страху. На його думку, це змушує супротивників підкорятися.

Позиція Вашингтона стала надзвичайно войовничою. Окремо виділяються п’ять потенційних цілей для розширення США. Трамп розглядає ці території як можливе доповнення до країни:

  • Канада;
  • Куба;
  • Гренландія;
  • Панама (зокрема стратегічний канал);
  • Венесуела.

Трамп прагне контролювати ключові точки планети. Він не хоче, щоб хтось інший володів стратегічними шляхами, як-от Ормузька протока, - підсумовується у матеріалі.

Про які дивні заяви Трампа ще відомо

Днями американський президент публічно заявив, що не проти називатись "тираном-диктатором". Трамп відверто сказав, що такі звинувачення його взагалі не турбують, адже "краще бути геніальним диктатором, ніж тупим".

З останніх дивних заяв ще слід відзначити можливість Трампа податись на кандидатуру прем'єра Ізраїля. Лідер США заявив, що він настільки популярний в Ізраїлі, що може стати там прем'єром.

А ще президент США пообіцяв, що тепер Білий дім захищатиме справжня "імперія дронів". Трамп повідомив, що розмістить на даху Білого дому "стільки дронів, скільки ви ще не бачили".

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Сполучені Штати Америки Дональд Трамп
Новини
Зеленський заявив про підготовку Росії до нової мобілізації
Зеленський заявив про підготовку Росії до нової мобілізації
Аналітика
Володарі палива. Кому належать найбільші мережі АЗС України та хто диктує ціни
Дмитро Сидоровкореспондент РБК-Україна Володарі палива. Кому належать найбільші мережі АЗС України та хто диктує ціни