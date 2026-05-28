Трамп погрожує кожному одинадцятому мешканцю планети, підрахували в CNN

Дональд Трамп офіційно розширив список держав, яким він погрожує військовою розправою. Оман став п'ятнадцятою країною в переліку потенційних або реальних цілей американського президента.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN .

Аналітики підрахували вражаючу статистику: кожна тринадцята держава на всій планеті була під загрозою лідера США тим чи іншим чином. Грубо кажучи, Трамп погрожував кожному одинадцятому мешканцю Землі.

Трамп розсипається у злих висловлюваннях на адресу країн на чотирьох континентах. Його мовна або реальна активність охоплює Африку, Азію та обидві Америки. Він навіть технічно погрожував Данії, коли мова зайшла про територію Гренландії.

Реальні удари та список потенційних жертв

Цього терміну США вже завдали ударів у семи країнах. Армія США атакувала об'єкти в Ірані та Іраку. Під вогнем опинилися Нігерія, Сомалі та Сирія. Венесуела та Ємен також у списку активних операцій.

Крім реальних атак, існують поки що усні погрози. Список країн, де Трамп не виключає застосування сили:

Канада;

Колумбія;

Куба;

Мексика;

Панама;

Данія;

Оман.

Не всі ці випадки однакові. Деякі удари спрямовані проти терористів, а інші погрози стосуються цілих урядів. Часто президент просто відмовляється виключати можливість нападу, що тримає світ у напрузі.

"Теорія божевільного" та імперські апетити США

Попри неадекватність подібних заяв, експерти називають таку стратегію "теорією божевільного". Трамп хоче здаватися непередбачуваним і вірить у силу страху. На його думку, це змушує супротивників підкорятися.

Позиція Вашингтона стала надзвичайно войовничою. Окремо виділяються п’ять потенційних цілей для розширення США. Трамп розглядає ці території як можливе доповнення до країни:

Канада;

Куба;

Гренландія;

Панама (зокрема стратегічний канал);

Венесуела.

Трамп прагне контролювати ключові точки планети. Він не хоче, щоб хтось інший володів стратегічними шляхами, як-от Ормузька протока, - підсумовується у матеріалі.