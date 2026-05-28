Трамп пригрозив "підірвати Оман" через нафтову домовленість з Іраном

06:03 28.05.2026 Чт
Які вимоги лідера США на адресу Оману через Ормузьку протоку?
Пилип Бойко
Трамп пригрозив "підірвати Оман" через нафтову домовленість з Іраном Фото: президент США Дональд Трамп (Getty Images)
Президент США Дональд Трамп пригрозив військовим ударом Оману через спроби встановити контроль над Ормузькою протокою разом з Іраном. Американський лідер вимагає від союзника відмовитися від планів стягнення плати за проїзд суден.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian.

Очільник Білого дому висловив погрозу під час неформальної розмови на засіданні кабінету міністрів. Його обурила інформація про таємні переговори Оману та Тегерана щодо Ормузу і Трамп вимагає повної свободи судноплавства.

"Протока буде відкрита для всіх", - заявив Трамп. "Ніхто не збирається її контролювати. Ми збираємося за нею стежити. Ми будемо за нею стежити. Але ніхто не збирається її контролювати. Це частина переговорів, які ми ведемо".

Трамп прямо заявив про можливість масштабної атаки на Оман.

"Оман поводитиметься так само, як і всі інші. Інакше нам доведеться їх підірвати. Вони це розуміють. З ними все буде добре", - додав американський президент.

Конфлікт у Вашингтоні: республіканці проти перемир'я

У матеріалі наголошується, що через невдалі перемовини з Іраном Республіканські "яструби" незадоволені. Вони підтримували війну проти Ірану з самого початку й операція "Епічна лють" є для них принциповою. Можливе 60-денне припинення вогню вважають поразкою.

Роджер Вікер, голова комітету Сенату з питань збройних сил, назвав можливе перемир'я "катастрофою". Він вважає, що це зведе нанівець усі досягнення армії.

Останні новини про ситуацію між США та Іраном

Пентагон вже двічі за цей тиждень завдав ударів по іранських об'єктах. Перша атака відбулась 26 травня на катери та ЗРК на півдні країни. А другий удар відбувся сьогодні. Атакований "військовий об'єкт", що загрожував судноплавству.

Паралельно Вашингтон і Тегеран ведуть переговори про врегулювання конфлікту. За одним із обговорюваних планів, Ормузька протока може бути повністю відкрита для судноплавства приблизно за місяць після підписання угоди про припинення вогню.

Зеленський заявив про підготовку Росії до нової мобілізації
