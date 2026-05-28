США вдруге за тиждень вдарили по Ірану

04:23 28.05.2026 Чт
2 хв
Що кажуть у США про порушення цього перемир'я?
aimg Катерина Коваль
США вдруге за тиждень вдарили по Ірану Фото: США також збили кілька іранських дронів (Getty Images)
Американські військові вночі 28 травня завдали нових ударів по військовому об'єкту в Ірані.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Що сталося вночі

За даними американського чиновника, який побажав залишитися анонімним, удари були завдані по військовому об'єкту, що становив загрозу для сил США та комерційного судноплавства в Ормузькій протоці.

Крім того, американські військові перехопили та збили кілька іранських дронів, які також становили загрозу.

Що відбувається з переговорами

Удари відбулися на тлі тривають переговорів щодо завершення триваючої вже три місяці війни, яка забрала тисячі життів і суттєво підняла світові ціни на енергоносії. Конфлікт розпочався 28 лютого з атак США та Ізраїлю.

Раніше цього ж дня президент США Дональд Трамп спростував повідомлення іранських державних ЗМІ про те, що Іран та Оман спільно управлятимуть судноплавством через Ормузьку протоку в рамках мирної угоди. Трамп наголосив: протока залишиться відкритою.

Не перший удар за тиждень

Попередні американські удари по Ірану були завдані в понеділок, 26 травня. Тоді США назвали їх "оборонними" - цілями стали човни, які намагалися закласти міни, та позиції ракетних комплексів. Іран розцінив ту атаку як порушення крихкого перемир'я.

Паралельно Вашингтон і Тегеран ведуть переговори про врегулювання конфлікту. За одним із обговорюваних планів, Ормузька протока може бути повністю відкрита для судноплавства приблизно за місяць після підписання угоди про припинення вогню.

Тим часом всередині країни фіксуються перші ознаки відлиги: президент Ірану Масуд Пезешкіан наказав відновити доступ до міжнародного інтернету - після майже 90 днів жорстких обмежень і блокувань.

