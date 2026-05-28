Трамп угрожает каждому одиннадцатому жителю планеты, подсчитали в CNN
Дональд Трамп официально расширил список государств, которым он угрожает военной расправой. Оман стал пятнадцатой страной в перечне потенциальных или реальных целей американского президента.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.
Аналитики подсчитали впечатляющую статистику: каждое тринадцатое государство на всей планете было под угрозой лидера США тем или иным образом. Грубо говоря, Трамп угрожал каждому одиннадцатому жителю Земли.
Трамп рассыпается в злых высказываниях в адрес стран на четырех континентах. Его словесная или реальная активность охватывает Африку, Азию и обе Америки. Он даже технически угрожал Дании, когда речь зашла о территории Гренландии.
Реальные удары и список потенциальных жертв
В этот срок США уже нанесли удары в семи странах. Армия США атаковала объекты в Иране и Ираке. Под огнем оказались Нигерия, Сомали и Сирия. Венесуэла и Йемен также в списке активных операций.
Кроме реальных атак, существуют пока устные угрозы. Список стран, где Трамп не исключает применения силы:
- Канада;
- Колумбия;
- Куба;
- Мексика;
- Панама;
- Дания;
- Оман.
Не все эти случаи одинаковы. Некоторые удары направлены против террористов, а другие угрозы касаются целых правительств. Часто президент просто отказывается исключать возможность нападения, что держит мир в напряжении.
"Теория сумасшедшего" и имперские аппетиты США
Несмотря на неадекватность подобных заявлений, эксперты называют такую стратегию "теорией сумасшедшего". Трамп хочет казаться непредсказуемым и верит в силу страха. По его мнению, это заставляет противников подчиняться.
Позиция Вашингтона стала чрезвычайно воинственной. Отдельно выделяются пять потенциальных целей для расширения США. Трамп рассматривает эти территории как возможное дополнение к стране:
- Канада;
- Куба;
- Гренландия;
- Панама (в частности стратегический канал);
- Венесуэла.
Трамп стремится контролировать ключевые точки планеты. Он не хочет, чтобы кто-то другой владел стратегическими путями, например Ормузский пролив, - подытоживается в материале.
О каких странных заявлениях Трампа еще известно
На днях американский президент публично заявил, что не против называться "тираном-диктатором". Трамп откровенно сказал, что такие обвинения его вообще не беспокоят, ведь "лучше быть гениальным диктатором, чем тупым".
Из последних странных заявлений еще следует отметить возможность Трампа податься на кандидатуру премьера Израиля. Лидер США заявил, что он настолько популярен в Израиле, что может стать там премьером.
А еще президент США пообещал, что теперь Белый дом будет защищать настоящая "империя дронов". Трамп сообщил, что разместит на крыше Белого дома "столько дронов, сколько вы еще не видели".