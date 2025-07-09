Трамп починає розуміти: Подоляк пояснив, чого Путін досягнув своїми атаками на Україну

Президент США Дональд Трамп до останнього сподівався на договороздатність російського диктатора Володимира Путіна. Але зараз Трамп приходить до розуміння, що Путін не зацікавлений у переговорах - він хоче тягнути час, знищує репутацію президента США та принижує його своїми діями.
Про це в коментарі Youtube-каналу РБК-Україна розповів радник керівника Офісу президента України Михайло Подоляк.
Відповідаючи на питання, чи міг Трамп влаштувати "епопею" з призупиненням постачань зброї Україні виключно для Путіна, Подоляк припустив, що навіть якщо так - тепер для російського диктатора все буде набагато гірше у відносинах із США.
"З погляду, наприклад, призупинки постачання зброї - це чітко зафіксувало абсолютно чітку реакцію європейських лідерів, європейських партнерів в США, американських еліт політичних, ну і відповідно, зрозуміло, України", - нагадав він.
На думку Подоляка, ця ситуація могла пришвидшити своєрідне "розставлення пріоритетів" з боку Трампа. Він починає розуміти, хто такий Путін, що російський диктатор відкрито бреше і не хоче припиняти війну в Україні.
Загалом, це було зрозуміло в Києві, це було зрозуміло європейським партнерам України. Але Трамп до останнього сподівався на "переговорне вікно" та можливість домовитися з Кремлем.
"Сьогодні Трамп чітко усвідомлює, що Путін бʼє по його репутації. Він (Путін - ред.) це робить свідомо, він говорить одне, а робить інше, він абсолютно не готовий підтримувати жодні американські миротворчі ініціативи, він зацікавлений в тому, щоб був суттєвий розкол між Європою і США. А головне - щоб увага була сконцентрована на внутрішніх конфліктах", - пояснив Подоляк.
Подоляк нагадав, що у Росії є велика мрія. Кремль дуже хоче, щоб Україна залишилася наодинці проти Кремля та його північнокорейських союзників.
"І Росія тоді буде обнулювати, вже остаточно обнулювати всі ці червоні лінії в рамках правил ведення війни та просто масовано вбивати цивільне населення", - пояснив він.
Також радник керівника ОПУ додав, що Путін дуже любить символізм. Наприклад, його атака на Київ 4 липня відбулася відразу після розмови з Трампом, та ще й тоді, коли в США святкують день незалежності.
"Путін таким чином демонструє хто є паханом, як він вважає", - додав він.
З цієї ситуації, зазначив Подоляк, Трампу бажано було б зрозуміти два моменти. Перший - Росію потрібно змушувати до припинення війни. Другий - домовлятися із росіянами немає про що.
"Сьогодні, до речі, Мерц, канцлер Німеччини, людина, яка абсолютно точно розуміє, яку роль може відігравати оновлена Німеччина в спільній Європі, і як треба себе поводити з Росією, говорить, що час дипломатії вичерпано. На мій погляд, його й не було", - пояснив він.
Росія, нагадав політик, це країна, яку або можна примусити до виконання її зобов'язань, або вже сама Росія буде примушувати ультимативно виконувати якісь свої неадекватні вимоги".
З іншого боку, Трамп поступово доходить до розуміння того факту, що Росія недоговороспроможна. І що зробити щось з Кремлем можна тільки через примус. Далі все ще переходить вже у питання суто внутрішньоамериканської дискусії.
"Безумовно ще певний час знадобиться Трампу щоб Інституалізувати головне... І якщо це вже буде інституалізовано, будуть законопроєкти відповідно проголосовані в Конгресі, будуть введені санкції, враховуючи психотип Трампа, можна буде просто очікувати пришвидшення певних логістичних дій. Тобто, збільшення постачання зброї, більш жорстка риторика стосовно Росії, більш жорстка ізоляційна політика стосовно Росії", - резюмував Подоляк.
Нагадаємо, президент США Дональд Трамп нещодавно заявив, що США передадуть Україні оборонну зброю. Пізніше він підтвердив це, додавши, що Путін "вбиває занадто багато людей" в Україні. Також Трамп визнав, що Путін постійно йому бреше, та пообіцяв російському диктатору неприємні для Кремля сюрпризи.
Тиждень тому, 1 липня, США призупинили постачання зброї Україні. Частину озброєння взагалі зупинили біля кордону, оскільки воно вже їхало з Жешува в Україну. У Білому домі підтвердили цю інформацію, заявивши, що в першу чергу турбуються про оборонні потреби США.
Проте рішення викликало шквал критики на адресу Трампа навіть серед членів Республіканської партії. До того ж виявилося, що за припиненням допомоги стоять дві особи - пентагонівський "замполіт" Елбрідж Колбі, який є давнім противником надання Україні озброєння, та міністр оборони США, колишній телеведучий Піт Хегсет. Останній навіть не поінформував Білий дім про своє рішення.
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