Трамп починає розуміти: Подоляк пояснив, чого Путін досягнув своїми атаками на Україну

Відповідаючи на питання, чи міг Трамп влаштувати "епопею" з призупиненням постачань зброї Україні виключно для Путіна, Подоляк припустив, що навіть якщо так - тепер для російського диктатора все буде набагато гірше у відносинах із США.

"З погляду, наприклад, призупинки постачання зброї - це чітко зафіксувало абсолютно чітку реакцію європейських лідерів, європейських партнерів в США, американських еліт політичних, ну і відповідно, зрозуміло, України", - нагадав він.

Трамп сподівався на переговори з РФ

На думку Подоляка, ця ситуація могла пришвидшити своєрідне "розставлення пріоритетів" з боку Трампа. Він починає розуміти, хто такий Путін, що російський диктатор відкрито бреше і не хоче припиняти війну в Україні.

Загалом, це було зрозуміло в Києві, це було зрозуміло європейським партнерам України. Але Трамп до останнього сподівався на "переговорне вікно" та можливість домовитися з Кремлем.

"Сьогодні Трамп чітко усвідомлює, що Путін бʼє по його репутації. Він (Путін - ред.) це робить свідомо, він говорить одне, а робить інше, він абсолютно не готовий підтримувати жодні американські миротворчі ініціативи, він зацікавлений в тому, щоб був суттєвий розкол між Європою і США. А головне - щоб увага була сконцентрована на внутрішніх конфліктах", - пояснив Подоляк.

Про що мріє Кремль

Подоляк нагадав, що у Росії є велика мрія. Кремль дуже хоче, щоб Україна залишилася наодинці проти Кремля та його північнокорейських союзників.

"І Росія тоді буде обнулювати, вже остаточно обнулювати всі ці червоні лінії в рамках правил ведення війни та просто масовано вбивати цивільне населення", - пояснив він.

Також радник керівника ОПУ додав, що Путін дуже любить символізм. Наприклад, його атака на Київ 4 липня відбулася відразу після розмови з Трампом, та ще й тоді, коли в США святкують день незалежності.

"Путін таким чином демонструє хто є паханом, як він вважає", - додав він.

Чим завершиться "епопея" з призупинкою постачань

З цієї ситуації, зазначив Подоляк, Трампу бажано було б зрозуміти два моменти. Перший - Росію потрібно змушувати до припинення війни. Другий - домовлятися із росіянами немає про що.

"Сьогодні, до речі, Мерц, канцлер Німеччини, людина, яка абсолютно точно розуміє, яку роль може відігравати оновлена Німеччина в спільній Європі, і як треба себе поводити з Росією, говорить, що час дипломатії вичерпано. На мій погляд, його й не було", - пояснив він.

Росія, нагадав політик, це країна, яку або можна примусити до виконання її зобов'язань, або вже сама Росія буде примушувати ультимативно виконувати якісь свої неадекватні вимоги".

З іншого боку, Трамп поступово доходить до розуміння того факту, що Росія недоговороспроможна. І що зробити щось з Кремлем можна тільки через примус. Далі все ще переходить вже у питання суто внутрішньоамериканської дискусії.

"Безумовно ще певний час знадобиться Трампу щоб Інституалізувати головне... І якщо це вже буде інституалізовано, будуть законопроєкти відповідно проголосовані в Конгресі, будуть введені санкції, враховуючи психотип Трампа, можна буде просто очікувати пришвидшення певних логістичних дій. Тобто, збільшення постачання зброї, більш жорстка риторика стосовно Росії, більш жорстка ізоляційна політика стосовно Росії", - резюмував Подоляк.