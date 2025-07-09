Гегсет не поінформував Білий дім про припинення допомоги Україні, - ЗМІ

Міністр оборони США Піт Гегсет не поінформував Білий дім про ухвалене ним рішення щодо тимчасової зупинки постачання озброєння для України минулого тижня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.

За інформацією п’яти джерел, обізнаних із ситуацією, таке рішення глави Пентагону викликало суттєві внутрішні суперечності в адміністрації президента Дональда Трампа - посадовці намагалися з’ясувати причини призупинення та донести їх Конгресу та офіційному Києву.

Президент Трамп, відповідаючи на запитання журналістів під час засідання уряду у вівторок, 8 липня, заявив, що США продовжать постачання оборонної зброї Україні, але ухилився від прямої відповіді на запитання хто схвалив призупинення.

На повторне запитання, хто санкціонував зупинку поставок, він відповів: "Я не знаю, а чому б вам не сказати мені?".

За словами джерел, цей випадок знову підкреслює відсутність належної координації в процесі ухвалення рішень в адміністрації Трампа, зокрема у Міністерстві оборони під керівництвом Гегсета.

Другий демарш Гегсета

Це вже другий подібний випадок у 2025 році, коли очільник Пентагону самостійно зупинив поставки американської зброї для України без попереднього погодження з іншими структурами.

За даними трьох співрозмовників CNN, вперше Гегсет ухвалив подібне рішення в лютому, але швидко його скасував. Аналогічний сценарій повторився і в понеділок, 7 липня: після того, як стало відомо про нову зупинку, Трамп оголосив про поновлення поставок.

Згідно з інформацією від одного з високопоставлених чиновників, а також двох інших джерел, спецпредставник США з питань України та Росії Кіт Келлог і держсекретар США Марко Рубіо, який одночасно обіймає посаду радника президента з питань національної безпеки, не були поінформовані про рішення Гегсета та дізналися про нього зі ЗМІ.

У коментарі CNN прес-секретар Пентагону Кінгслі Вілсон повідомив, що міністр оборони "надав президенту рамкову оцінку щодо військової допомоги і стану наявних запасів", уточнивши, що "ця робота координувалася в рамках уряду".

У свою чергу, прес-секретар Білого дому Керолайн Левітт зазначила, що Міноборони провело перевірку, щоб переконатися чи відповідає допомога іноземним державам інтересам США.

Вона додала, що президент Трамп ухвалив рішення продовжити постачання оборонної зброї Україні "з метою припинення вбивств у цій жорстокій війні", і підкреслила, що глава держави "повністю довіряє міністру оборони".

За інформацією двох джерел, одним із чинників, що призвів до ухвалення рішення без належного погодження, є відсутність у Гегсета керівника апарату та близьких радників, які могли б забезпечити координацію з іншими відомствами.

Радикальна реакція Трампа

Одразу після того, як Трамп дізнався про зупинку, він наказав Гегсету поновити щонайменше частину постачання - зокрема, перехоплювачі для систем ППО Patriot, які відіграють критичну роль у захисті цивільного населення України від атак ракет і дронів з боку РФ.

За словами високопосадовця, більшість зазначених боєприпасів уже перебувають на території Польщі й можуть бути оперативно передані Києву. Пакет зброї був передбачений ще попередньою адміністрацією і вже прямував до України, коли Гегсет своїм рішенням зупинив його доставку.

У телефонній розмові з президентом України Володимиром Зеленським в п’ятницю, Трамп применшив свою роль у рішенні про зупинку поставок. Ввечері у понеділок Пентагон офіційно повідомив про поновлення відправлення зброї відповідно до вказівки президента. Це сталося після того, Трамп публічно заявив, що Україна потребує оборонної зброї для самозахисту.

У вівторок глава Білого дому повторив цю позицію:

"Я скажу одне - українці, незалежно від того, чи справедливо було, що ми дали їм стільки грошей, вони проявили хоробрість. Хтось же мав працювати з цією технікою. Багато з тих, кого я знаю, не стали б цього робити, їм би забракло сміливості", - зазначив Трамп.

За словами двох джерел, Трамп сьогодні менш схильний іти на поступки Росії шляхом зупинки військової підтримки України. Президент США дедалі більше розчаровується у російському диктаторі Володимирі Путіні, який не має наміру вступати в реальні мирні переговори.

За словами одного з європейських дипломатів, під час саміту НАТО в Нідерландах у червні Трамп чітко продемонстрував своє роздратування поведінкою Путіна.

У Брюсселі, за словами дипломата, дійшли висновку, що рішення про призупинення постачання зброї Україні "справді не було ініційоване особисто Трампом".

Хто наштовхнув Гегсета на самовільне рішення

За словами джерел CNN, міністр оборони США ухвалив рішення про зупинку поставок, зокрема перехоплювачів Patriot і артилерійських боєприпасів, після того, як під час відвідин саміту НАТО, Трамп доручив Гегсету провести оцінку американських запасів озброєнь. Це сталося на тлі загострення між Іраном та Ізраїлем, і президент хотів пересвідчитися, що американські сили в регіоні мають необхідні ресурси для самозахисту.

Речник Пентагону Шон Парнелл минулого тижня підтвердив, що відомство проводить "оцінку спроможностей… для забезпечення відповідності військової допомоги оборонним пріоритетам США".

Водночас, троє джерел стверджують, що президент Трамп не надавав прямого розпорядження призупинити допомогу Україні. Цю рекомендацію, за словами всіх п’яти джерел, запропонував заступник міністра оборони з питань політики Елбридж Колбі, який давно виступає проти масштабної військової підтримки України.

"Політика "Європа передусім" - це не те, що потрібно Америці у цей надзвичайно небезпечний час. Ми маємо зосередитися на Китаї й Азії", - писав Колбі у мережі X в 2024 році.

Згодом він передав свої рекомендації першому заступнику міністра оборони Стіву Файнбергу, який підтримав ініціативу, посилаючись на свою занепокоєність щодо темпів відновлення американських арсеналів. Остаточне рішення ухвалив міністр Гегсет, вважаючи, що цей крок відповідає концепції "Америка передусім", повідомило одне з джерел.

Конгрес теж не поінформували

Після того як у Білому домі дізналися про призупинення, представники адміністрації тимчасово підтримали позицію Пентагону, але водночас вимагали від оборонного відомства пояснень для Конгресу, який також не був поінформований про це рішення.

Два джерела повідомили, що останніми днями Пентагон переконував працівників Конгресу в необхідності такого рішення через начебто дефіцит американських озброєнь. Водночас, за словами джерел, Конгрес не отримував жодних офіційних даних або термінових запитів про критичну нестачу зброї.

За словами одного зі співрозмовників, "Конгрес із радістю співпрацював би з Пентагоном, якби отримав достовірні докази критичної нестачі, яка вимагала б подібних односторонніх дій".

"Однак наразі від Пентагону не надходило жодного термінового запиту щодо додаткового фінансування чи дозволу на закупівлю цих боєприпасів", - зазначило джерело.