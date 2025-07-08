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Трамп різко пройшовся по Путіну: "Він жене нам купу маячні"

Вашингтон, Вівторок 08 липня 2025 20:01
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Трамп різко пройшовся по Путіну: "Він жене нам купу маячні" Фото: Дональд Трамп, президент США (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Російський диктатор Володимир Путін постійно намагається "поводитися мило". Але насправді він багато бреше.

Як передає РБК-Україна, про це президент США Дональд Трамп заявив під час спілкування з журналістами.

За словами Трампа, українці дуже хоробро проявили себе у війні з Росією. Але США "дали їм найкраще обладнання, яке коли-небудь було створено".

Президент нагадав, що США передали Україні протитанкові комплекси, "найновіші і найкращі" ракети. З американською допомогою українські військові змогли збивати багато цілей.

"Ймовірно, це була б дуже швидка війна. Війна, яка тривала б три-чотири дні. Але в них була перевага - неймовірне обладнання", - вважає він.

Президент додав, що США нібито вклали в допомогу Україні 300 млрд доларів, а Європа - понад 100 млрд доларів.

"І я скажу так: українці, незалежно від того, чи вважаєте ви несправедливим, що ми віддали всі ці гроші, чи ні, - вони були дуже хоробрими, тому що хтось повинен був керувати цією зброєю. А багато людей, яких я знаю, не стали б нею користуватися - у них не вистачило б мужності це робити. Тож вони билися дуже мужньо", - зазначив Трамп.

Президент також згадав, що саме він передав Україні протиракетні комплекси Javelin.

"Але це була війна, якої ніколи не повинно було бути. Багато людей загинуло, і вона має закінчитися. І я не знаю... Путін жене нам купу маячні, якщо ви хочете знати правду. Він завжди поводиться мило, але виявляється, що це нічого не означає", - додав він.

Трамп розчарований Путіним

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп і російський диктатор Володимир Путін поговорили телефоном у четвер, 3 липня.

Під час переговорів глава Кремля повторив, що він хоче домогтися своїх військових цілей в Україні.

Після цього Трамп кілька разів заявив, що він незадоволений розмовою з Путіним, оскільки ніякого прогресу на шляху до миру немає. Також президент США пообіцяв надати Україні нову військову допомогу.

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Володимир Путін Російська Федерація Сполучені Штати Америки Дональд Трамп Війна в Україні
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