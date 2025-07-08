Путін вбиває занадто багато людей, тому США поставлять Україні зброю, - Трамп

США нададуть Україні оборонну зброю. Таке рішення було ухвалено, оскільки російський диктатор Володимир Путін вбиває занадто багато людей.

Як передає РБК-Україна , про це президент США Дональд Трамп заявив під час спілкування з журналістами.

За його словами, він сам уже схвалив постачання в Україну оборонної зброї.

"Ми хочемо поставити оборонні озброєння, тому що Путін не ставиться до людей належним чином. Він вбиває занадто багато людей", - наголосив Трамп.

Анонс поставок від Трампа

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп ще сьогодні, 8 липня, вночі заявив, що США передадуть Україні оборонну зброю.

Після цього CNN з посиланням на джерела написало, що помічники американського лідера обговорять постачання зброї в Україну. Зокрема, у Вашингтоні планують передати ракети для систем протиповітряної оборони Patriot.

Фактично це означає, що США відновлять постачання зброї Україні, оскільки минулого тижня американська влада їх призупиняла.

Посол США при НАТО Меттью Вітакер пояснював це тим, що США хочуть переконатися в наявності всієї необхідної для оборони зброї.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.