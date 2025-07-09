Трамп начинает понимать: Подоляк объяснил, чего Путин достиг своими атаками на Украину

Отвечая на вопрос, мог ли Трамп устроить "эпопею" с приостановкой поставок оружия Украине исключительно для Путина, Подоляк предположил, что даже если так - теперь для российского диктатора все будет гораздо хуже в отношениях с США.

"С точки зрения, например, приостановки поставок оружия - это четко зафиксировало абсолютно четкую реакцию европейских лидеров, европейских партнеров в США, американских элит политических, ну и соответственно, разумеется, Украины", - напомнил он.

Трамп надеялся на переговоры с РФ

По мнению Подоляка, эта ситуация могла ускорить своеобразную "расстановку приоритетов" со стороны Трампа. Он начинает понимать, кто такой Путин, что российский диктатор открыто врет и не хочет прекращать войну в Украине.

В общем, это было понятно в Киеве, это было понятно европейским партнерам Украины. Но Трамп до последнего надеялся на "переговорное окно" и возможность договориться с Кремлем.

"Сегодня Трамп четко осознает, что Путин бьет по его репутации. Он (Путин - ред.) это делает сознательно, он говорит одно, а делает другое, он абсолютно не готов поддерживать никакие американские миротворческие инициативы, он заинтересован в том, чтобы был существенный раскол между Европой и США. А главное - чтобы внимание было сконцентрировано на внутренних конфликтах", - пояснил Подоляк.

О чем мечтает Кремль

Подоляк напомнил, что у России есть большая мечта. Кремль очень хочет, чтобы Украина осталась наедине против Кремля и его северокорейских союзников.

"И Россия тогда будет обнулять, уже окончательно обнулять все эти красные линии в рамках правил ведения войны и просто массированно убивать гражданское население", - пояснил он.

Также советник руководителя ОПУ добавил, что Путин очень любит символизм. Например, его атака на Киев 4 июля состоялась сразу после разговора с Трампом, да еще и тогда, когда в США празднуют день независимости.

"Путин таким образом демонстрирует кто является паханом, как он считает", - добавил он.

Чем завершится "эпопея" с приостановкой поставок

Из этой ситуации, отметил Подоляк, Трампу желательно было бы понять два момента. Первый - Россию нужно принуждать к прекращению войны. Второй - договариваться с россиянами не о чем.

"Сегодня, кстати, Мерц, канцлер Германии, человек, который абсолютно точно понимает, какую роль может играть обновленная Германия в общей Европе, и как надо себя вести с Россией, говорит, что время дипломатии исчерпано. На мой взгляд, его и не было", - пояснил он.

Россия, напомнил политик, это страна, которую либо можно принудить к выполнению ее обязательств, либо уже сама Россия будет принуждать ультимативно выполнять какие-то свои неадекватные требования".

С другой стороны, Трамп постепенно доходит до понимания того факта, что Россия недоговороспособна. И что сделать что-то с Кремлем можно только через принуждение. Далее все еще переходит уже в вопрос сугубо внутриамериканской дискуссии.

"Безусловно еще некоторое время понадобится Трампу чтобы Институализировать главное ... И если это уже будет институализировано, будут законопроекты соответственно проголосованы в Конгрессе, будут введены санкции, учитывая психотип Трампа, можно будет просто ожидать ускорения определенных логистических действий. То есть, увеличение поставок оружия, более жесткая риторика в отношении России, более жесткая изоляционная политика в отношении России", - резюмировал Подоляк.