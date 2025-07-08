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США відправлять більше зброї Україні для оборони, - Трамп

Вівторок 08 липня 2025 03:59
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США відправлять більше зброї Україні для оборони, - Трамп Фото: Дональд Трамп зробив заяву про надання зброї Україні (Getty Images)
Автор: Марія Рагуткіна

Сполучені Штати нададуть Україні в рамках військової допомоги зброю для захисту.

Як повідомляє РБК-Україна, про це заявив президент США Дональд Трамп під час зустрічі з прем'єр-міністром Ізраїлю Біньяміном Нетаньягу.

"Нам доведеться відправити ще зброю, ми зобов'язані це зробити. Вони повинні бути здатні захищатися. По них дуже сильно б'ють. Нам доведеться послати більше зброї, оборонної зброї - насамперед", - сказав він.

За словами американського лідера, він дуже сильно розчарований тим, що російський диктатор Володимир Путін не зупиняється. Трамп підкреслив, що гинуть люди.

"Я розчарований тим, що президент Путін не зупинився", - обурився він, додавши, що глава Кремля, судячи з усього, не збирається зупиняти війну.

Чи припинять США постачання допомоги Україні

Нагадаємо, 1 липня у ЗМІ з'явилася інформація, що США частково припинили постачання військової допомоги Україні. Однак Трамп запевнив, що Вашингтон продовжують постачати зброю Україні.

За даними Держдепу, Київ завчасно отримав попередження від Вашингтона про припинення допомоги.

Водночас, 8 липня в Білому домі пояснили, що призупинення допомоги має лише тимчасовий характер, оскільки Пентагону потрібен час на перегляд цього процесу, щоб переконатися, що допомога іншим державам відповідає інтересам Вашингтона.

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