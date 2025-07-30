Трамп підвищив тарифи для Бразилії та анонсував для Індії "покарання за БРІКС"

Щодо Індії, Трамп заявив, що окрім оголошених раніше 25%-вих мит для Делі, індійцям доведеться сплатити "додатковий штраф" за торгівлю з Росією та членство в організації БРІКС.

"Наразі ми ведемо переговори. І це також пов'язано із БРІКС. Вони мають БРІКС - по суті, група країн, налаштованих проти Сполучених Штатів. І Індія є членом цієї групи. Це атака на долар. А ми не дозволимо нікому атакувати долар", - сказав президент США.

Трамп додав, що остаточний підсумок переговорів стане відомим дуже скоро - "до кінця цього тижня". За його словами, в Індії "дуже високі тарифи", тому скоро стане зрозуміло - або Індія укладає з США торгівельну угоду, або Делі платить буквально за все.

"Подивимося, що з цього вийде. Ми зараз ведемо переговори з Індією. Подивимося, чим усе скінчиться. Не так важливо, чи буде в нас угода, чи ми введемо певні мита. Але ви все дізнаєтесь до кінця цього тижня", - запевнив американський лідер.

Удар по Бразилії

Також Трамп 30 липня підписав виконавчий указ, який з 1 серпня запроваджує додатковий тариф у 40% на всі товари з Бразилії. Разом зі "стандартним" митом у 10% загальний обсяг тарифів складе 50%.

За повідомленням Білого дому, причиною стала політика Бразилії. Адміністрація президента США не погоджується з тим, що робить президент Бразилії Луїс Інасіу Лула да Сілва стосовно експрезидента країни Жаїра Болсонару. Останнього в Бразилії переслідують за "спробу державного перевороту".

Цікаво, що незадовго до підписання указу Лула да Сільва заявив в інтерв'ю американському виданню The New York Times, що Бразилія не піддасться залякуванню попри усі ризики для бразильської економіки.

"Немає причин боятися. Бразилія ніколи не вестиме переговори так, ніби вона маленька країна протистоїть великій країні. Бразилія вестиме переговори як суверенна країна... Цього досягають не надуваючи груди та кричачи про те, чого ви не можете виконати, і не схиляючи голову та просто кажучи "амінь" на все, чого хочуть Сполучені Штати", - заявив він американським журналістам.