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Об'єднання БРІКС "згасає": Трамп назвав головну причину

Субота 19 липня 2025 10:27
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Об'єднання БРІКС "згасає": Трамп назвав головну причину Фото: Дональд Трамп (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

БРІКС швидко "згасає" після попередження зі сторони Сполучених Штатів щодо запровадження для країн об'єднання мито у розмірі 10%.

Про це заявив президент США Дональд Трамп, повідомляє РБК-Україна з посиланням на CBS News.

"Є така невелика група під назвою БРІКС. Вона швидко згасає. БРІКС хотіла спробувати витіснити долар, його домінування та стандарт. І я сказав, що щодо всіх країн, що входять до консорціуму БРІКС, ми введемо мито в 10%", - заявив Трамп.

За словами президента США, наступного дня після його заяви про мита вони провели зустріч, на яку майже ніхто не з'явився. Про яку саме зустріч йдеться, він не уточнив.

Погрози Трампа

Нагадаємо, раніше президент США Дональд Трамп пригрозив, що може запровадити додаткові мита проти країн, які підтримують політику БРІКС.

Країни об'єднання раніше розкритикували односторонні тарифні заходи, які "спотворюють торгівлю".

Reueters з посиланням на джерела також повідомляло, що Вашингтон запроваджуватиме тарифи щодо країн-учасниць об'єднання, якщо вони вчинятимуть "антиамериканські" політичні дії.

Що відомо про БРІКС

БРІКС – це міжнародна організація найбільших за площею країн, що розвиваються. Декларативно група створена для збільшення інвестиційних можливостей, угруповання перетворилося на геополітичний блок.

Країни-засновники Бразилія, Росія, Індія та Китай провели перший саміт у Єкатеринбурзі в 2009 році, а Південна Африка приєдналася до блоку роком пізніше.

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