Один з найбільших імпортерів російської нафти відмовиться від покупок у разі санкцій США
Індія зможе задовольнити свої потреби в нафті з альтернативних джерел, якщо поставки з Росії постраждають від вторинних санкцій США.
Про це заявив міністр нафти Хардіп Сінгх Пурі, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
Раніше цього тижня президент США Дональд Трамп попередив, що країни, які купують російські експортні товари, можуть зіткнутися з санкціями, якщо Москва не досягне мирної угоди з Україною протягом 50 днів.
За словами Пурі, Індія повинна бути в змозі вирішити будь-які проблеми з російським імпортом, звернувшись за поставками з інших країн. Він зазначив, що на ринку з'являється багато нових постачальників, таких як Гайана, а також поставки від наявних виробників, таких як Бразилія і Канада.
Крім того, Індія нарощує обсяги розвідки і видобутку.
"Я абсолютно не хвилююся. Якщо щось трапиться, ми з цим розберемося. Індія диверсифікувала джерела поставок, і, по-моєму, ми розширили свою географію закупівель з 27 країн, у яких ми раніше закуповували продукцію, до 40 країн зараз", - сказав Пурі на галузевому заході в Нью-Делі.
У разі перебоїв з поставками з Росії, державна Indian Oil Corp "повернеться до тієї самої схеми (поставок), яку використовували до "української кризи", коли російські поставки до Індії були нижчими за 2%", - заявив журналістам на заході голова компанії А.С. Сахні.
Найбільший спонсор військової машини Кремля
Згідно з даними, Росія, як і раніше, залишається найбільшим постачальником в Індію, забезпечуючи близько 35% від загального обсягу поставок Індії. За нею йдуть Ірак, Саудівська Аравія та Об'єднані Арабські Емірати.
Імпорт нафти в Індію з Росії незначно зріс у першій половині цього року, при цьому приватні нафтопереробні компанії Reliance Industries Ltd і Nayara Energy здійснили близько половини загального обсягу закупівель з Москви.
Нагадаємо, Індія після початку російського вторгнення в Україну різко збільшила торгівлю з Росією, зокрема, купуючи її нафту, яка приносить доходи для військової машини Кремля.
За даними опитування Центру Разумкова, у січні 2024 року Індія перейшла для українців у категорію ворожих країн. Вона опинилася в компанії таких країн, як Китай, КНДР та Іран.
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