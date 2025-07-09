Трамп починає нову торговельну війну: під ударом країни БРІКС і не тільки

Президент Дональд Трамп знову активізував свої дії щодо захисту торговельних інтересів США. Чим викликані нові погрози введення спецмита на імпорт - читайте в матеріалі РБК-Україна.

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Нові мита США можуть запровадити вже з 1 серпня

Партнери БРІКС отримають додаткові торгові обмеження

Рішення про мита ще можуть бути змінені

Сьогодні, 9 липня, спливає термін дії 90-денного відтермінування на запровадження мит США щодо більшості торговельних партнерів.

Про базове мито в 10% і спеціальні мита, розмір яких може бути в межах від 20% до 54% для окремих держав, Дональд Трамп заявив 3 місяці тому і хотів запровадити їх з 9 квітня. Але потім вирішив узяти паузу щодо застосування спецмита, щоб до 9 липня партнери мали змогу підготувати та підписати торговельні угоди. Днями стало відомо, що для ЄС і деяких інших країн дедлайн було продовжено до 1 серпня.

Хто не встиг, той запізнився?

Розсилати листи-попередження про введення мит США вирішили почати негайно. Як повідомляє The Guardian, уже з понеділка Вашингтон почав інформувати партнерів про встановлення нових умов торгівлі. Коли саме вони набудуть чинності, поки що невідомо. За неофіційною інформацією, це може статися з 1 серпня.

На цьому етапі йдеться про 12-15 країн, які не встигли або не встигнуть укласти угоди зі США до 9 липня.

З квітня про початок торговельних переговорів, щоб уникнути мит, заявили 75 країн. Але інформації про те, скільки з них уклали торговельні угоди з Вашингтоном або наближаються до їх підписання, немає.

Відомо лише, що США вдалося укласти новий договір із В'єтнамом, а також рамкові угоди з Китаєм і Великою Британією. У підсумку, мита для цих країн можуть бути знижені. Наприклад, щодо В'єтнаму - з 46% до 20%, Китаю - з 54% до 30%.

Активні торговельні переговори США ведуть також з ЄС, Канадою, Індією, Японією і Південною Кореєю. Але, за інформацією АР, для Японії та Кореї розмір мита вже визначено у 25% і вони почнуть діяти з 1 серпня. Також було запроваджено нові імпортні податки для 12 інших країн.

Таким чином, повний перелік країн, щодо яких можуть бути введені мита, поки невідомий. "Я думаю, що ми закінчимо з більшістю країн (торговельні угоди - ред) до 9 липня, так. Або лист (попередження про мита - ред.), або угода", - заявив Трамп.

Партнери БРІКС отримають додаткові мита

Додаткове мито в 10% Трамп пообіцяв запровадити і щодо країн, які підтримують політику об'єднання БРІКС.

"Будь-яка країна, яка приєднається до антиамериканської політики БРІКС, буде обкладена додатковим митом у розмірі 10%. Винятків із цього правила не буде", - написав президент США.

Наразі до БРІКС входять: Бразилія, Росія, Індія, Китай, ПАР, Іран, Єгипет, Ефіопія, Індонезія та ОАЕ. Вони об'єднують до 40% світової економіки.

Розглядають можливість приєднання: Алжир, Бангладеш, Бахрейн, Білорусь, Болівія, Куба, Казахстан, Саудівська Аравія, Нігерія, Сенегал, Таїланд, Венесуела, В'єтнам, Малайзія, Азербайджан і Туреччина. Партнерами БРІКС вважаються: Казахстан, Білорусь, Пакистан, Куба, Палестина. Фактично, щодо всіх цих країн США можуть ввести додаткове мито.

Погроза від Трампа про введення мит послідувала практично відразу після того, як на саміті БРІКС, що відбувся на початку липня в Ріо-де-Жанейро, було висловлено невдоволення односторонніми діями США щодо запровадження торговельних обмежень. За оцінкою учасників об'єднання, мита спотворюють торгівлю і не відповідають правилам СОТ.

Крім того, БРІКС розходяться в думках з адміністрацією Трампа щодо різних аспектів політики, зокрема, на Близькому Сході. Лідери об'єднання вирішили також висловити підтримку Паризькій кліматичній угоді, від якої Трамп в односторонньому порядку відмовився.

Економічні інтереси США насамперед

Доктор економічних наук Олексій Плотніков вважає, що немає нічого дивного в тому, що Трамп ополчився на країни БРІКС і тих, хто підтримує їхню політику.

"Зрозуміло, що країни БРІКС - аж ніяк не проамериканські країни і не друзі США. У кращому разі, це відносно нейтральні держави для Вашингтона. Тому, вибудовуючи відносини з ними, Трамп виходить насамперед із національних інтересів США. І якщо він вважає країни недружніми і ці країни намагаються демонструвати незалежну від США вільну економічну та іншу політику, то реакція цілком природна", - заявив він РБК-Україна.

Поділяє таку точку зору і політичний експерт Тарас Загородній. "Трамп послідовно придушує будь-які спроби створити альтернативні об'єднання, які заважатимуть йому, які можуть стати основою для створення альтернативних валют, наприклад. Він же заявив, щойно прийшов до влади, що не дай Боже, хтось буде створювати альтернативу долару, відразу будемо тиснути або тарифами, або санкціями. І дивіться, як розмови про створення альтернативних валют різко зникли", - зазначив Загородній у коментарі РБК-Україна.

Про плани створити нову міжнародну резервну валюту на основі кошика БРІКС замість долара заявляла Росія як член об'єднання. Але така ідея не отримала розвитку. Тож політика Трампа щодо блокування будь-яких спроб створення альтернативних об'єднань цілком послідовна, вважає Загородній.

"Йде політика з відновлення могутності Америки шляхом розширення ринків збуту для американських товарів і обмеження імпорту іноземних товарів на територію США. Тому тут все досить логічно, обґрунтовано і послідовно", - зазначив експерт.

У якому обсязі будуть виконані обіцянки Трампа цього разу, прогнозувати складно. Терміни введення мит та їхні розміри ще можуть бути змінені, вважають експерти. Цілком імовірно, що сплеск активності Трампа щодо посилення торговельних обмежень та останні резонансні заяви на цю тему можуть бути стимулом для торговельних партнерів активізувати переговорний процес.