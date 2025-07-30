Трамп повысил тарифы для Бразилии и анонсировал для Индии "наказание за БРИКС"

Относительно Индии, Трамп заявил, что кроме объявленных ранее 25%-ных пошлин для Дели, индийцам придется заплатить "дополнительный штраф" за торговлю с Россией и членство в организации БРИКС.

"Сейчас мы ведем переговоры. И это также связано с БРИКС. Они имеют БРИКС - по сути, группа стран, настроенных против Соединенных Штатов. И Индия является членом этой группы. Это атака на доллар. А мы не позволим никому атаковать доллар", - сказал президент США.

Трамп добавил, что окончательный итог переговоров станет известен очень скоро - "до конца этой недели". По его словам, в Индии "очень высокие тарифы", поэтому скоро станет понятно - либо Индия заключает с США торговое соглашение, либо Дели платит буквально за все.

"Посмотрим, что из этого получится. Мы сейчас ведем переговоры с Индией. Посмотрим, чем все закончится. Не так важно, будет ли у нас соглашение, или мы введем определенные пошлины. Но вы все узнаете до конца этой недели", - заверил американский лидер.

Удар по Бразилии

Также Трамп 30 июля подписал исполнительный указ, который с 1 августа вводит дополнительный тариф в 40% на все товары из Бразилии. Вместе со "стандартной" пошлиной в 10% общий объем тарифов составит 50%.

По сообщению Белого дома, причиной стала политика Бразилии. Администрация президента США не соглашается с тем, что делает президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва в отношении экс-президента страны Жаира Болсонару. Последнего в Бразилии преследуют за "попытку государственного переворота".

Интересно, что незадолго до подписания указа Лула да Сильва заявил в интервью американскому изданию The New York Times, что Бразилия не поддастся запугиванию, несмотря на все риски для бразильской экономики.

"Нет причин бояться. Бразилия никогда не будет вести переговоры так, будто она маленькая страна противостоит большой стране. Бразилия будет вести переговоры как суверенная страна... Этого достигают не надувая грудь и крича о том, чего вы не можете выполнить, и не склоняя голову и просто говоря "аминь" на всё, чего хотят Соединённые Штаты", - заявил он американским журналистам.