Трамп пригрозив додатковими митами країнам за підтримку БРІКС
Президент Сполучених Штатів Америки (США) Дональд Трамп пригрозив додатковими митами країнам, які підтримують політику БРІКС, після нещодавнього саміту організації.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Трампа у Truth Social.
Критика з боку БРІКС
Як повідомляє Deutsche Welle, 6 липня, у декларації саміту БРІКС, який відбувся в Ріо-де-Жанейро, висловлювалась "серйозна стурбованість зростанням кількості односторонніх тарифних і нетарифних заходів, які спотворюють торгівлю і не відповідають правилам СОТ".
Зазначалось, що ці заходи "загрожують подальшим скороченням світової торгівлі та порушенням глобальних ланцюгів поставок", що може негативно вплинути на перспективи глобального економічного розвитку.
Попри те, що у документі прямо не згадувались Штати або ж Трамп, як пишуть ЗМІ, "це явний політичний залп, спрямований на мешканця Пенсільванія-авеню, 1600".
Реакція Трампа
"Будь-яка країна, яка приєднається до антиамериканської політики БРІКС, буде обкладена додатковим митом у розмірі 10%. Винятків з цього правила не буде. Дякуємо за увагу до цього питання!", - написав президент США.
Тарифна політика Трампа
2 квітня Трамп оголосив масштабні мита проти більшості торгівельних партнерів США. Тарифи передбачали 10% базову ставку, але для деяких країн мита досягали 50%.
Зрештою американський лідер призупинив це рішення на 90 днів - до 9 липня, щоб дати час для переговорів щодо укладення угод. Водночас базовий тариф у розмірі 10% залишався в дії.
Нещодавно голова Білого дому заявив, що не розглядає можливість перенесення крайнього терміну щодо мит.
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