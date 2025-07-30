Трамп підвищив тарифи для Бразилії та анонсував для Індії "покарання за БРІКС"

Індія буде платити Сполученим Штатам мита у 25%, а також "штрафні" тарифи за членство в БРІКС та торгівлю з Росією. Окрім цього, підписано указ про запровадження тарифів у 40% проти Бразилії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву президента США Дональда Трампа перед журналістами, а також на повідомлення від Білого дому.

Щодо Індії, Трамп заявив, що окрім оголошених раніше 25%-вих мит для Делі, індійцям доведеться сплатити "додатковий штраф" за торгівлю з Росією та членство в організації БРІКС.

"Наразі ми ведемо переговори. І це також пов'язано із БРІКС. Вони мають БРІКС - по суті, група країн, налаштованих проти Сполучених Штатів. І Індія є членом цієї групи. Це атака на долар. А ми не дозволимо нікому атакувати долар", - сказав президент США.

Трамп додав, що остаточний підсумок переговорів стане відомим дуже скоро - "до кінця цього тижня". За його словами, в Індії "дуже високі тарифи", тому скоро стане зрозуміло - або Індія укладає з США торгівельну угоду, або Делі платить буквально за все.

"Подивимося, що з цього вийде. Ми зараз ведемо переговори з Індією. Подивимося, чим усе скінчиться. Не так важливо, чи буде в нас угода, чи ми введемо певні мита. Але ви все дізнаєтесь до кінця цього тижня", - запевнив американський лідер.

Удар по Бразилії

Також Трамп 30 липня підписав виконавчий указ, який з 1 серпня запроваджує додатковий тариф у 40% на всі товари з Бразилії. Разом зі "стандартним" митом у 10% загальний обсяг тарифів складе 50%.

За повідомленням Білого дому, причиною стала політика Бразилії. Адміністрація президента США не погоджується з тим, що робить президент Бразилії Луїс Інасіу Лула да Сілва стосовно експрезидента країни Жаїра Болсонару. Останнього в Бразилії переслідують за "спробу державного перевороту".

Цікаво, що незадовго до підписання указу Лула да Сільва заявив в інтерв'ю американському виданню The New York Times, що Бразилія не піддасться залякуванню попри усі ризики для бразильської економіки.