Трамп повысил тарифы для Бразилии и анонсировал для Индии "наказание за БРИКС"

Индия будет платить Соединенным Штатам пошлины в 25%, а также "штрафные" тарифы за членство в БРИКС и торговлю с Россией. Кроме этого, подписан указ о введении тарифов в 40% против Бразилии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента США Дональда Трампа перед журналистами, а также на сообщение от Белого дома.

Относительно Индии, Трамп заявил, что кроме объявленных ранее 25%-ных пошлин для Дели, индийцам придется заплатить "дополнительный штраф" за торговлю с Россией и членство в организации БРИКС.

"Сейчас мы ведем переговоры. И это также связано с БРИКС. Они имеют БРИКС - по сути, группа стран, настроенных против Соединенных Штатов. И Индия является членом этой группы. Это атака на доллар. А мы не позволим никому атаковать доллар", - сказал президент США.

Трамп добавил, что окончательный итог переговоров станет известен очень скоро - "до конца этой недели". По его словам, в Индии "очень высокие тарифы", поэтому скоро станет понятно - либо Индия заключает с США торговое соглашение, либо Дели платит буквально за все.

"Посмотрим, что из этого получится. Мы сейчас ведем переговоры с Индией. Посмотрим, чем все закончится. Не так важно, будет ли у нас соглашение, или мы введем определенные пошлины. Но вы все узнаете до конца этой недели", - заверил американский лидер.

Удар по Бразилии

Также Трамп 30 июля подписал исполнительный указ, который с 1 августа вводит дополнительный тариф в 40% на все товары из Бразилии. Вместе со "стандартной" пошлиной в 10% общий объем тарифов составит 50%.

По сообщению Белого дома, причиной стала политика Бразилии. Администрация президента США не соглашается с тем, что делает президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва в отношении экс-президента страны Жаира Болсонару. Последнего в Бразилии преследуют за "попытку государственного переворота".

Интересно, что незадолго до подписания указа Лула да Сильва заявил в интервью американскому изданию The New York Times, что Бразилия не поддастся запугиванию, несмотря на все риски для бразильской экономики.