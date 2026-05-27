Трамп оцінив переговори з Іраном і зробив жорстку заяву

Президент США Дональд Трамп заявив, що Іран прагне укласти угоду з Вашингтоном, однак США поки не влаштовують запропоновані умови.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

Відповідну заяву Трамп зробив у середу, 27 травня, під час засідання уряду в Білому домі.

"Іран дуже налаштований, вони дуже хочуть укласти угоду. Поки що вони цього не досягли... ми не задоволені нею, але будемо", - сказав президент США журналістам.

При цьому Трамп натякнув, що у разі провалу переговорів Вашингтон може вдатися до інших дій.

"Або ми це зробимо, або нам доведеться просто завершити справу", - заявив він.

Американський президент не уточнив, які саме умови угоди наразі викликають невдоволення у США.

Переговори між США та Іраном

Останні заяви Трампа пролунали на тлі повідомлень про можливе наближення США та Ірану до проміжної угоди. Раніше американський президент заявляв, що документ уже "в основному узгоджений", а сторонам залишилося погодити лише окремі умови.

Водночас іранське державне телебачення оприлюднило нові деталі можливого документа. За даними Bloomberg, у неофіційному проєкті угоди йдеться про відновлення нормального судноплавства через Ормузьку протоку протягом місяця після підписання домовленостей.

Також проєкт передбачає скасування морської блокади іранських портів з боку США та можливе виведення американського флоту з акваторії навколо Ірану.