США та Іран близькі до продовження перемир'я на 60 днів і обговорення ядерної угоди, - FT

21:20 23.05.2026 Сб
Що відомо про ймовірний меморандум?
aimg Едуард Ткач
США та Іран близькі до продовження перемир'я на 60 днів і обговорення ядерної угоди, - FT
Посередники між США та Іраном вважають, що сторони близькі до угоди про продовження перемир'я на 60 днів і створення основи для обговорення ядерної програми Ірану.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Financial Times.

За словами джерел, меморандум про взаєморозуміння, який може бути остаточно узгоджено вже днями, передбачає поступове відновлення Ормузької протоки та зобов'язання обговорити питання щодо розбавлення або передачі Іраном високозбагаченого урану.

Крім того, США в рамках цієї угоди послаблять блокаду іранських портів і поетапно погодяться на зняття санкцій і розморожування активів Тегерана, що перебувають за кордоном.

Посередники сподіваються, що умови меморандуму утримають президента США Дональда Трампа від поновлення ударів по Ірану на тлі побоювань, що атака може статися протягом наступних кількох днів, якщо дипломатичні зусилля зазнають невдачі.

"Схоже, угода рухається в правильному напрямку. Зараз вона перебуває на розгляді в американців. Іранці, ймовірно, готові піти на великі поступки в галузі ядерної енергетики, але не будуть цього робити, поки триває війна, - ця угода допомагає подолати розбіжності", - сказав виданню дипломат, знайомий із ходом переговорів.

Попередні ознаки прогресу з'явилися після того, як пакистанські та катарський перемовники провели важливі переговори зі своїми іранськими колегами в четвер і п'ятницю.

Тим часом The Washington Times пише, що проєкт угоди було погоджено вранці в суботу і, як очікується, буде оголошено протягом 24 годин.

Що ще відомо

Нагадаємо, сьогодні представник МЗС Ірану Есмаїл Багаї підтвердив, що Тегеран обговорює "меморандум про взаєморозуміння" щодо припинення війни як перший етап угоди, після чого протягом 30-60 днів буде детально опрацьовано ширшу угоду.

Він зазначив, що насамперед Іран налаштований покласти край війні, що й передбачає меморандум, а вже під час розроблення фінальної угоди (йдеться про 30-60 днів) - обговорити ядерну програму.

У коментарі Axios Дональд Трамп заявив, що обговорить сьогодні зі своєю командою запропоновані умови меморандуму, а вже до завтрашнього дня, ймовірно, ухвалить рішення - продовжувати війну чи ні. При цьому він каже, що ухвалить лише ту угоду, в яку буде включено ядерне питання.

Іран і США перебувають на завершальній стадії угоди про припинення війни
