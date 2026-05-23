ua en ru
Нд, 24 травня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle Спецпроєкти
Drone Deals Ормузька протока Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика Біла економіка
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса
Досьє
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » У світі

Трамп оголосив про угоду з Іраном і розкрив долю Ормузької протоки

23:53 23.05.2026 Сб
1 хв
Історичний компроміс Вашингтона та Тегерана майже готовий
aimg Катерина Коваль
Трамп оголосив про угоду з Іраном і розкрив долю Ормузької протоки Фото: президент США Дональд Трамп (Getty Images)
Вимкни хаос міжнародних новин! Отримуй тільки важливе з РБК-Україна у Google

Президент США Дональд Трамп заявив, що угода між США та Іраном "в основному узгоджена", залишається лише фіналізація деталей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Трампа.

Читайте також: США та Іран близькі до продовження перемир'я на 60 днів і обговорення ядерної угоди, - FT

Що відомо

За словами Трампа, угода узгоджена між США, Іраном, Саудівською Аравією, ОАЕ, Катаром, Пакистаном, Туреччиною, Єгиптом, Йорданією та Бахрейном. Фінальні аспекти й деталі наразі обговорюються і будуть оголошені найближчим часом.

Розмова з Нетаньягу, за словами президента, також "пройшла дуже добре".

Відкриття Ормузької протоки, через яку раніше проходило близько 20% світового видобутку нафти і газу, є одним із ключових елементів угоди.

Переговори між США та Іраном вийшли на фінальну стадію. Представник МЗС Ірану Есмаїл Багаї підтвердив, що сторони обговорюють "меморандум про взаєморозуміння" як перший етап угоди - після чого протягом 30-60 днів буде опрацьована ширша угода з ядерного питання.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Сполучені Штати Америки Іран Дональд Трамп Ормузька протока
Новини
Іран і США перебувають на завершальній стадії угоди про припинення війни
Іран і США перебувають на завершальній стадії угоди про припинення війни
Аналітика
Залізо замість людей. Як офіцер ЗСУ створив унікальну роту з роботами
Катерина Гончаровакореспондент РБК-Україна Залізо замість людей. Як офіцер ЗСУ створив унікальну роту з роботами