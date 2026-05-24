ua en ru
Нд, 24 травня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle Спецпроєкти
Drone Deals Ормузька протока Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика Біла економіка
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса
Досьє
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » У світі

"Не відповідає дійсності": Іран відповів на заяву Трампа про Ормузьку протоку

02:14 24.05.2026 Нд
1 хв
Іран поставив під сумнів успіх Трампа у переговорах
aimg Катерина Коваль
"Не відповідає дійсності": Іран відповів на заяву Трампа про Ормузьку протоку Фото: доля Ормузької протоки залишається однією із суперечливих тем (Getty Images)
Вимкни хаос міжнародних новин! Отримуй тільки важливе з РБК-Україна у Google

Іранські ЗМІ спростували заяву Трампа про відкриття Ормузької протоки як частини угоди.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Al Jazeera.

Читайте також: Трамп оголосив про угоду з Іраном і розкрив долю Ормузької протоки

Що кажуть в Ірані

Державні медіа країни назвали заяву Трампа "неповною і такою, що не відповідає дійсності".

Хоча Іран погодився дозволити кількості суден повернутися до довоєнного рівня, це не означає "вільного проходу" у довоєнному розумінні.

"Управління протокою, визначення маршруту, часу і порядку проходження та видача дозволів залишатимуться виключно під контролем Ісламської Республіки Іран", - йдеться у повідомленні агентств.

Раніше NYT розкрив, що США виключили Ізраїль із мирних переговорів з Іраном — через надмірно оптимістичні оцінки Нетаньягу напередодні війни, які не виправдалися.

А CNN повідомляло, що Трамп і Нетаньягу розійшлися в поглядах на подальшу війну з Іраном - розкол між союзниками посилює невизначеність щодо майбутнього конфлікту.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Іран Сполучені Штати Америки Ормузька протока
Новини
Іран і США перебувають на завершальній стадії угоди про припинення війни
Іран і США перебувають на завершальній стадії угоди про припинення війни
Аналітика
Залізо замість людей. Як офіцер ЗСУ створив унікальну роту з роботами
Катерина Гончаровакореспондент РБК-Україна Залізо замість людей. Як офіцер ЗСУ створив унікальну роту з роботами