Трамп оценил переговоры с Ираном и сделал жесткое заявление

Президент США Дональд Трамп заявил, что Иран стремится заключить соглашение с Вашингтоном, однако США пока не устраивают предложенные условия.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

Соответствующее заявление Трамп сделал в среду, 27 мая, во время заседания правительства в Белом доме.

"Иран очень настроен, они очень хотят заключить сделку. Пока что они этого не достигли... мы не удовлетворены ею, но будем", - сказал президент США журналистам.

При этом Трамп намекнул, что в случае провала переговоров Вашингтон может прибегнуть к другим действиям.

"Либо мы это сделаем, либо нам придется просто завершить дело", - заявил он.

Американский президент не уточнил, какие именно условия соглашения сейчас вызывают недовольство в США.

Переговоры между США и Ираном

Последние заявления Трампа прозвучали на фоне сообщений о возможном приближении США и Ирана к промежуточной сделке. Ранее американский президент заявлял, что документ уже "в основном согласован", а сторонам осталось согласовать лишь отдельные условия.

В то же время иранское государственное телевидение обнародовало новые детали возможного документа. По данным Bloomberg, в неофициальном проекте соглашения говорится о восстановлении нормального судоходства через Ормузский пролив в течение месяца после подписания договоренностей.

Также проект предусматривает отмену морской блокады иранских портов со стороны США и возможный вывод американского флота из акватории вокруг Ирана.