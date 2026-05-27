Іранські ЗМІ злили неофіційну версію мирної угоди з США

США та Іран розглядають можливість укладення меморандуму про взаєморозуміння. Документ, розроблений за посередництва Пакистану, покликаний зупинити бойові дії в регіоні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian .

Деталі ісламабадської рамкової угоди

Як повідомило видання, журналісти іранського інформаційного агентства Mizan оприлюднили подробиці неофіційного проєкту пропозиції.

Згідно з оприлюдненими даними, проєкт меморандуму містить кілька ключових пунктів щодо безпеки в регіоні.

Сполучені Штати зобов'язуються повністю зняти військово-морську блокаду з іранських портів.

У відповідь на це Тегеран має повернути комерційне судноплавство в Ормузькій протоці до довоєнного рівня протягом одного місяця. При цьому рух цим вузьким водним шляхом спільно регулюватиметься Іраном та Оманом.

Окрім цього, американська сторона повинна вивести свої сили з району навколо Ірану.

Проте наразі залишається незрозумілим, чи стосується це абсолютно всіх розгорнутих у регіоні підрозділів, чи лише тих, що дислокуються безпосередньо на військових базах.

Якщо сторонам вдасться досягти остаточного компромісу протягом двох місяців, угоду офіційно затвердять у формі резолюції Ради Безпеки ООН. Наразі офіційні представники США та Ірану публічно не коментували цю інформацію.