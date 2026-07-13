Трамп оголосив про відновлення блокади Ірану: що буде з Ормузом

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву американського президента Дональда Трампа.

"Ормузька протока відкрита і залишиться відкритою - з Іраном чи без нього. Ми відновлюємо іранську блокаду, названу так тому, що вона стосується лише іранських суден або їхніх клієнтів, яким заборонено входити в протоку чи залишати її", - написав він.

Водночас Трамп заявив про стягнення мита, яке піде на покриття всіх витрат, необхідних для "виконання завдання щодо забезпечення безпеки та охорони цього вкрай нестабільного регіону світу".

"США відтепер називатимуться "Хранителем Ормузької протоки", але в цій якості, та в інтересах справедливості, їм відшкодовуватимуться витрати за ставкою 20% від усіх вантажів, що перевозяться", - йдеться у заяві президента США.

Нагадаємо, 18 червня Сполучені Штати за розпорядженням Дональда Трампа повністю скасували морську блокаду іранських портів і прибережних районів.

Зазначимо, у ніч на 12 липня Іран оголосив про повне закриття Ормузької протоки. У Тегерані заявили, що таке рішення ухвалили після спроби кількох суден пройти маршрутом, який не був погоджений з іранською владою.

Під час цього інциденту іранські військові атакували контейнеровоз, змусивши його припинити рух. У відповідь США завдали ударів по іранських об'єктах.