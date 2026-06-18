Трамп повністю зняв морську блокаду з Ірану

Війська США повністю припинили дію морської блокади портів та прибережних районів Ірану відповідно до розпорядження американського президента.

Як повідомляє РБК-Україна , про це заявило Центральне командування США (CENTCOM) на своїй офіційній сторінці в Х .

Що передбачає рішення

Американські військові сили більше не перешкоджають транзиту будь-яких цивільних чи вантажних суден, які заходять до іранських портів або виходять з них через Аравійську та Оманську затоки.

Усі військові заходи, спрямовані на забезпечення цієї блокади, за розпорядженням президента США Дональда Трампа наразі повністю припинені.

Попри це, потужні військові кораблі Сполучених Штатів залишаться в регіоні. Вони контролюватимуть ситуацію, аби забезпечити дотримання та повну чинність усіх аспектів досягнутої угоди.

Угода США та Ірану

Нагадаємо, раніше Сполучені Штати та Іран повторно підписали меморандум про взаєморозуміння щодо припинення війни та відкриття Ормузької протоки, який уже офіційно набрав чинності.

Церемонія підписання мала відбутися у Швейцарії, проте сторони ухвалили рішення про швидшу реалізацію домовленостей.