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Трамп объявил о возобновлении блокады Ирана: что будет с Ормузом

17:45 13.07.2026 Пн
2 мин
Президент США назвал свою страну "Хранителем Ормузского пролива"
aimg Валерий Ульяненко
Трамп объявил о возобновлении блокады Ирана: что будет с Ормузом Фото: Дональд Трамп, президент США (Getty Images)
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США восстанавливают блокаду морских портов Ирана и хотят взять под контроль Ормузский пролив, взимая 20% со всех судов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление американского президента Дональда Трампа.

"Ормузский пролив открыт и останется открытым - с Ираном или без него. Мы восстанавливаем иранскую блокаду, названную так потому, что она касается только иранских судов или их клиентов, которым запрещено входить в пролив или покидать его", - написал он.

В то же время Трамп заявил о взыскании пошлины, которая пойдет на покрытие всех расходов, необходимых для "выполнения задачи обеспечения безопасности и охраны этого крайне нестабильного региона мира".

"США теперь будут называться "Хранителем Ормузского пролива", но в этом качестве, и в интересах справедливости, им будут возмещаться расходы по ставке 20% от всех перевозимых грузов", - говорится в заявлении президента США.

Напомним, 18 июня Соединенные Штаты по распоряжению Дональда Трампа полностью отменили морскую блокаду иранских портов и прибрежных районов.

Отметим, в ночь на 12 июля Иран объявил о полном закрытии Ормузского пролива. В Тегеране заявили, что такое решение приняли после попытки нескольких судов пройти по маршруту, который не был согласован с иранскими властями.

Во время инцидента иранские военные атаковали контейнеровоз, заставив его прекратить движение. В ответ США нанесли удары по иранским объектам.

В то же время в Центральном командовании Вооруженных сил США (CENTCOM) отметили, что Ормузский пролив продолжает оставаться открытым для международного судоходства.

По данным Axios, в Белом доме готовятся к затяжному противостоянию с Ираном. Как утверждает издание, администрация США рассматривает сценарий, при котором обмен ударами из-за ситуации вокруг Ормузского пролива может занять несколько дней или даже недель.

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