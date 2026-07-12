Іран оголосив про повне закриття Ормузкої протоки
У ніч на 12 липня Корпус вартових ісламської революції Ірану заявив про повне закриття Ормузької протоки. Причиною стало судна, які не підкорялося наказам.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Alhadath, The Times of Israel, Press TV та інші ЗМІ.
Згідно з заявою військово-морських сил КВІР, кілька суден спробували пройти через протоку несанкціонованим маршрутом, проігнорувавши попередження про зміну курсу.
В результаті судно, яке поставило під загрозу морську безпеку, відключивши системи, було уражено та зупинено.
Після цього інциденту в Ірані заявили, що Ормузька протока закрита до подальшого повідомлення і до припинення втручання США.
"Жодному судну не буде дозволено пройти через нього", - йдеться у заяві.
Також у КВІР попередили, що якщо противник під приводом цього інциденту, який нібито сам і спровокував - зробив якийсь новий акт агресії - то це спричинить жорстку відповідь. Зокрема бази США в регіоні знову стануть мішенями для ударів.
Війна між США та Іраном
Нагадаємо, цього тижня між США та Іраном двічі відбувся обмін ударами через іранську атаку по трьох торгових суднах. Після - атаки припинилися, але як каже Трамп, режим перемир'я закінчився.
Також у ЗМІ вчора була інформація, що США вимагають від Ірану публічно заявити, що вони підтверджують припинення атак на судна в Ормузькій протоці та відкриття всіх судноплавних шляхів у Перській затоці.
Крім того, сторони погодилися продовжити переговори, незважаючи на недавнє загострення у протоці.
При цьому, за даними Axios, Білий дім готується, що між США та Іраном може бути багатоденний або навіть багатотижневий обмін ударами через Ормузьку протоку.