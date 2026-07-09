У Трампа готуються до боїв з Іраном за Ормузьку протоку, - Axios
Білий дім готується до того, що між США та Іраном може бути багатоденний або навіть багатотижневий обмін ударами через Ормузьку протоку.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Axios.
За словами американських чиновників, тривалість та масштаби нової кампанії повністю залежатимуть від подальших дій Тегерана. Це може бути день-два, тиждень або місяць, залежно від того, чи атакуватиме Іран торгові судна.
Джерела кажуть, що на думку Білого дому, США мають більше можливостей для ескалації, оскільки в останні тижні сотні нафтових танкерів змогли вийти з Мексиканської затоки через протоку.
Це у свою чергу послабило побоювання всередині адміністрації, що відновлення конфлікту негайно викличе різкий стрибок цін на нафту.
Що стало перешкодою в угоді
Американський чиновник заявив, що нинішня ескалація викликана розчаруванням серед найбільш радикальних представників усередині роздробленого іранського керівництва, які вважають, що меморандум про взаєморозуміння не приніс Тегерану реальної користі.
Іран відчув, що його позиції в Ормузькій протоці слабшають, оскільки сотні суден проходять південним маршрутом поблизу узбережжя Оману, пояснив чиновник.
Також незважаючи на відміну санкцій США, Іран відчував труднощі з продажем нафти, оскільки фінансові інститути не одобрювали угоди, а країни неохоче покладалися на тимчасові винятки з санкцій.
Крім цього, заморожені іранські активи так і не були розморожені, оскільки Іран ще не зробив кроків щодо ядерної угоди, передбачених угодою.
Чиновник додав, що рамкову угоду, укладену за посередництва США між Ізраїлем та Ліваном, зробили ліванську частину меморандуму про взаєморозуміння непотрібною.
"Частина іранського керівництва була незадоволена всім цим... Вони почали стріляти, і ми вирішили, що настав час дати їм відсіч. Це процес. У нас є терпіння. Якщо ми відчуваємо, що не отримуємо бажану угоду, ми не будемо її укладати", - заявив чиновник.
Що передувало ескалації
Нагадаємо, 7 липня Іран атакував в Ормузькій протоці три торгові судна. У той же день США завдали по Ірану серії ударів, а незабаром була й "відповідь" Тегерану.
У середу 8 липня президент США Дональд Трамп заявив, що 60-денне перемир'я, передбачене у меморандумі про взаєморозуміння, "завершено" після перестрілок, спровокованих іранськими атаками на торгові судна.
Потім, у ніч на 9 липня США розпочали другий раунд ударів поблизу Ормузької протоки. У тому числі вперше за кілька місяців були атаки на об'єкти інфраструктури всередині Ірану.
Іран відповів на це атаками на американські бази в Кувейті та Бахрейні, при цьому наполягаючи на тому, що не відмовиться від своїх претензій на контроль над протокою.
Сам Трамп цієї ночі дав зрозуміти, що США готові до ескалації. Також він заявив, що іранські офіційні особи "нещодавно дзвонили" і "хочуть укласти угоду".