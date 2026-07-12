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В США заявили про безпеку суден та вільний рух в Ормузькій протоці

19:00 12.07.2026 Нд
2 хв
Ситуація в регіоні залишається напруженою
aimg Сергій Козачук
В США заявили про безпеку суден та вільний рух в Ормузькій протоці Фото: в США заявили про вільний рух в Ормузькій протоці (Getty Images)
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Ормузька протока залишається повністю відкритою для проходу цивільних суден, рух морського транспорту наразі є безперебійним.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центральне командування США.

Що заявили у США

За інформацією CENTCOM, американські військові сили розгорнуті в регіоні та готові забезпечувати свободу судноплавства на цьому міжнародному водному шляху.

У командуванні наголосили, що Іран не контролює Ормузьку протоку.

Будь-які погрози, переслідування суден чи свавільні заяви з боку Тегерана є необґрунтованими та не впливають на стабільність трафіку.

Загострення навколо Ормузької протоки

У ніч на 12 липня Іран повністю закрив Ормузьку протоку для судноплавства через судна, які нібито не виконували накази Корпусу вартових ісламської революції. До цього Білий дім уже розпочав підготовку до ймовірного масштабного обміну військовими ударами з Тегераном у разі нападів на торгові кораблі.

Напередодні закриття американська сторона намагалася врегулювати конфлікт дипломатичним шляхом і вимагала від Ірану публічних гарантій безпечного транзиту цивільних суден.

Нагадаємо, що раніше у Трампа заявили про готовність до боїв з Іраном за контроль над Ормузькою протокою, оскільки попередня угода між країнами зірвалася.

Попри те, що США та Іран спочатку погодили продовження переговорів для відновлення вільного судноплавства, ситуація миттєво загострилася.

Вже за кілька годин після дипломатичних консультацій Іран оголосив про повне закриття Ормузької протоки, що заблокувало рух усіх кораблів у цьому регіоні.

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