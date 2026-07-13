Трамп офіційно повідомив Конгрес про відновлення війни в Ірані, - ЗМІ

Зазначається, що у листі, надісланому лідерам Конгресу ще в п’ятницю, 10 липня, президент США, зокрема, заявив, що 7 липня американські війська завдали "оборонних ударів по цілях на території Ірану".

Видання не наводить жодних інших подробиць щодо змісту листа американського президента.

Нагадаємо, сьогодні Дональд Трамп оголосив про відновлення іранської блокади, названу так тому, що вона стосується лише суден та клієнтів Тегерану.

У ніч на сьогодні США завдали чергової хвилі ударів по Ірану, вразивши десятки цілей. Водночас під час цієї атаки американські війська вперше застосували морські дрони.

Зазначимо, у ніч на 12 липня Іран оголосив про повне закриття Ормузької протоки. У Тегерані пояснили це рішення тим, що кілька суден нібито намагалися пройти маршрутом без погодження з іранською владою.

Під час інциденту іранські сили атакували контейнеровоз, унаслідок чого судно було змушене зупинитися. Після цього Сполучені Штати завдали ударів по низці іранських об'єктів.