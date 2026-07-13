Трамп официально уведомил Конгресс о возобновлении войны в Иране, - СМИ

Американский президент Дональд Трамп официально уведомил Конгресс США о возобновлении боевых действий в Иране.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The New York Times.
Отмечается, что в письме, направленном лидерам Конгресса еще в пятницу, 10 июля, президент США, в частности, заявил, что 7 июля американские войска нанесли "оборонительные удары по целям на территории Ирана".
Издание не приводит никаких других подробностей о содержании письма американского президента.
Напомним, сегодня Дональд Трамп объявил о возобновлении иранской блокады, названной так потому, что она касается только судов и клиентов Тегерана.
В ночь на сегодня США нанесли очередную волну ударам по Ирану, поразив десятки целей. В то же время во время этой атаки американские войска впервые применили морские дроны.
Отметим, в ночь на 12 июля Иран объявил о полном закрытии Ормузского пролива. В Тегеране объяснили это решение тем, что несколько судов якобы пытались пройти по маршруту без согласования с иранскими властями.
Во время инцидента иранские силы атаковали контейнеровоз, в результате чего судно было вынуждено остановиться. После этого Соединенные Штаты нанесли удары по ряду иранских объектов.
Согласно информации Axios, в Белом доме готовятся к возможному затяжному противостоянию с Ираном.
По данным издания, американская администрация рассматривает сценарий, при котором обмен ударами на фоне ситуации вокруг Ормузского пролива может продолжаться от нескольких дней до нескольких недель.