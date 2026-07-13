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Обновление Кабмина Drone Deals Ормузский пролив Война в Украине

Трамп официально уведомил Конгресс о возобновлении войны в Иране, - СМИ

21:49 13.07.2026 Пн
2 мин
Президент США сообщил об "оборонительных ударах" по иранской территории
aimg Валерий Ульяненко
Фото: Дональд Трамп, президент США (Getty Images)

Американский президент Дональд Трамп официально уведомил Конгресс США о возобновлении боевых действий в Иране.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The New York Times.

Отмечается, что в письме, направленном лидерам Конгресса еще в пятницу, 10 июля, президент США, в частности, заявил, что 7 июля американские войска нанесли "оборонительные удары по целям на территории Ирана".

Издание не приводит никаких других подробностей о содержании письма американского президента.

Напомним, сегодня Дональд Трамп объявил о возобновлении иранской блокады, названной так потому, что она касается только судов и клиентов Тегерана.

В ночь на сегодня США нанесли очередную волну ударам по Ирану, поразив десятки целей. В то же время во время этой атаки американские войска впервые применили морские дроны.

Отметим, в ночь на 12 июля Иран объявил о полном закрытии Ормузского пролива. В Тегеране объяснили это решение тем, что несколько судов якобы пытались пройти по маршруту без согласования с иранскими властями.

Во время инцидента иранские силы атаковали контейнеровоз, в результате чего судно было вынуждено остановиться. После этого Соединенные Штаты нанесли удары по ряду иранских объектов.

Согласно информации Axios, в Белом доме готовятся к возможному затяжному противостоянию с Ираном.

По данным издания, американская администрация рассматривает сценарий, при котором обмен ударами на фоне ситуации вокруг Ормузского пролива может продолжаться от нескольких дней до нескольких недель.

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