Трамп официально уведомил Конгресс о возобновлении войны в Иране, - СМИ

Отмечается, что в письме, направленном лидерам Конгресса еще в пятницу, 10 июля, президент США, в частности, заявил, что 7 июля американские войска нанесли "оборонительные удары по целям на территории Ирана".

Издание не приводит никаких других подробностей о содержании письма американского президента.

Напомним, сегодня Дональд Трамп объявил о возобновлении иранской блокады, названной так потому, что она касается только судов и клиентов Тегерана.

В ночь на сегодня США нанесли очередную волну ударам по Ирану, поразив десятки целей. В то же время во время этой атаки американские войска впервые применили морские дроны.

Отметим, в ночь на 12 июля Иран объявил о полном закрытии Ормузского пролива. В Тегеране объяснили это решение тем, что несколько судов якобы пытались пройти по маршруту без согласования с иранскими властями.

Во время инцидента иранские силы атаковали контейнеровоз, в результате чего судно было вынуждено остановиться. После этого Соединенные Штаты нанесли удары по ряду иранских объектов.