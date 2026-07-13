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США вперше застосували для ударів по Ірану морські дрони

07:15 13.07.2026 Пн
2 хв
Що відомо про атаку США з Ірану?
aimg Едуард Ткач
США вперше застосували для ударів по Ірану морські дрони Фото: США атакували іранські ППО, ракетні та безпілотні засоби (Getty Images)
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У ніч на 13 липня США завдали чергової хвилі ударів по Ірану, вразивши десятки цілей. Однак під час цієї атаки американські війська вперше використали морські дрони.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пост Центрального командування США (CENTCOM) у соцмережі Х.

Командування аргументоване нову атаку по Ірану тим, щоб залишити здатність Тегерана атакувати міжнародні судна. У ході нової операції були використані літаки, кораблі та вперше певний тип дронів.

"Сили CENTCOM завдали ударів по іранських системах протиповітряної оборони, прибережних радіолокаційних станцій, ракетних і безпілотних засобів, а також малих катерів, використовуючи американські винищувачі, кораблі ВМС, ударні безпілотники-камікадзе і вперше - морські безпілотники-камікадзе", - йдеться у повідомленні.

У CENTCOM наголосили, що Іран не контролює Ормузьку протоку, а війська США у свою чергу готові забезпечити збереження свободи судноплавства для торгових кораблів, незважаючи на "невиправдану агресію" Ірану.

Що заявили в Ірані

Іранська сторона відзвітувала, що вже завдала удару у відповідь за допомогою ракет і дронів. Тегеран стверджує, що атакував:

  • авіабазу США в Йорданії, пошкодивши склади боєприпасів та резервуари з паливом;
  • цілі на авіабазі Шейх-Іса в Бахрейні, зокрема місця технічного обслуговування вертольотів та центр управління дронами;
  • систему ППО Patriot, паливні резервуари та систему раннього попередження AN/FPS на об'єктах США в Кувейті.

Боротьба за Ормузьку протоку

Нагадаємо, в ніч на 12 липня Іран оголосив про повне закриття Ормузької протоки після того, як кілька суден намагалися пройти несанкціонованим маршрутом.

Зокрема, іранці атакували контейнеровоз, зупинивши його в такий спосіб. Це викликало реакцію у відповідь США, які завдали ударів по Ірану. При цьому в CENTCOM стверджували вчора, що Ормузька протока відкрита.

Також ми писали, що за даними Axios, у Білому домі готуються до багатоденного або навіть багатотижневого обміну ударами між США та Іраном через Ормузьку протоку.

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Сполучені Штати Америки Іран Ормузька протока Дрони
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