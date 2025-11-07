Трамп назвав головну перешкоду для зустрічі з Путіним щодо України

Зустріч Трампа та Путіна

Нагадаємо, 16 жовтня президент США Дональд Трамп і російський диктатор Володимир Путін після телефонної розмови оголосили про намір провести особисту зустріч протягом двох тижнів. Як місце можливого саміту було обрано Будапешт.

Підготовку до переговорів мали координувати держсекретар США Марко Рубіо та міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров. Однак невдовзі Трамп скасував зустріч.

За даними ЗМІ, причиною стало те, що Росія не змінила своїх максималістських вимог щодо умов завершення війни в Україні. Сам Трамп публічно заявив, що «не збирається витрачати свій час даремно».

Невдовзі США запровадили нові санкції проти найбільших нафтових компаній Росії - "Роснефть" і "Лукойл". Міністерство фінансів США водночас закликало Москву негайно погодитися на припинення вогню.

Трамп заявив, що готовий до нової зустрічі з Путіним, але лише за умови укладення реальної угоди про завершення війни в Україні.

У Кремлі натомість підтвердили, що Путін нібито готовий до переговорів, однак конкретної дати саміту поки не визначено.

Сьогодні Трамп заявив, що є "дуже хороший шанс" на зустріч з російським диктатором у Будапешті.