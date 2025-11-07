RU

Встреча Трампа и Путина Графики отключения света Мирные переговоры Война в Украине

Трамп назвал главное препятствие для встречи с Путиным по Украине

Фото: президент США Дональд Трамп (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Россияне пока не хотят завершать войну против Украины. Это является главной причиной, почему президент США Дональд Трамп до сих пор не провел встречу с российским диктатором Владимиром Путиным в Будапеште.

Как сообщает РБК-Украина, об этом Трамп заявил во время встречи с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном в Белом доме.

Трампа спросили, в чем заключается главное разногласие с россиянами, которое мешает ему провести саммит с Путиным в Будапеште.

"Основное расхождение в том, что они (россияне - ред.) просто пока не хотят останавливаться (в Украине - ред.), но, думаю, они это сделают", - отметил президент США.

 

Встреча Трампа и Путина

Напомним, 16 октября президент США Дональд Трамп и российский диктатор Владимир Путин после телефонного разговора объявили о намерении провести личную встречу в течение двух недель. В качестве места возможного саммита был выбран Будапешт.

Подготовку к переговорам должны были координировать госсекретарь США Марко Рубио и министр иностранных дел России Сергей Лавров. Однако вскоре Трамп отменил встречу.

По данным СМИ, причиной стало то, что Россия не изменила своих максималистских требований относительно условий завершения войны в Украине. Сам Трамп публично заявил, что "не собирается тратить свое время зря".

Вскоре США ввели новые санкции против крупнейших нефтяных компаний России - "Роснефть" и "Лукойл". Министерство финансов США одновременно призвало Москву немедленно согласиться на прекращение огня.

Трамп заявил, что готов к новой встрече с Путиным, но только при условии заключения реального соглашения о завершении войны в Украине.

В Кремле в свою очередь подтвердили, что Путин якобы готов к переговорам, однако конкретная дата саммита пока не определена.

Сегодня Трамп заявил, что есть "очень хороший шанс" на встречу с российским диктатором в Будапеште.

