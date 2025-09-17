ua en ru
Трамп навмисно висунув Європі нереальні умови, щоб уникнути санкцій проти РФ, - WSJ

Євросоюз, Середа 17 вересня 2025 22:59
Трамп навмисно висунув Європі нереальні умови, щоб уникнути санкцій проти РФ, - WSJ Фото: президент США Дональд Трамп (Getty Images)
Автор: Антон Корж

Президент США Дональд Трамп, схоже, навмисне висунув Європейському Союзу вимоги, які блок не виконає. Це дасть йому можливість ухилитися від введення нових санкцій проти Росії.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на The Wall Street Journal.

Деякі європейські дипломати у розмові з журналістами видання висловили впевненість в тому, що вимога Трампа для країн Європи щодо відмови від російських енергоносіїв була висунута навмисне.

Трамп, вважають вони, знав наперед, що країни ЄС не зможуть, або не захочуть виконувати його вимогу. А оскільки Трамп вимагає, щоб усі країни Євросоюзу припинили купувати нафту з Росії, невиконання вимоги дасть йому можливість уникнути посилення економічного тиску на Росію.

Вимоги Трампа та ситуація з нафтою

Зазначимо, нещодавно Трамп заявив, що Сполучені Штати готові ввести "серйозні" санкції проти Росії - за умови, що країни НАТО припинять купувати у РФ енергоресурси. Президент США розкритикував Європу за "недостатньо жорсткі санкції" проти Росії та продовження закупівлі російської нафти.

Президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн зі свого боку заявила, що пропонує прискорити поступову відмову від імпорту палива з РФ, Її заява прозвучала після розмови з президентом США Дональдом Трампом.

До цієї позиції доєдналася Варшава. В Польщі закликали країни ЄС припинити імпорт російської нафти до кінця 2026 року, щоб перекрити фінансування російської військової машини та допомогти Україні закінчити війну.

Проте в реальності ЄС навряд зможе відмовитись від російської нафти та газу навіть до 2027 року. До цього блок планував повну відмову до 2028 року, але змушений був прискоритися через вимоги Трампа. Ще більше прискорення наразі просто неможливе.

