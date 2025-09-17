ЄС готує 19-й пакет санкцій проти РФ: Фон дер Ляєн після розмови з Трампом розкрила деталі

Голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн після розмови з президентом США Дональдом Трампом повідомила про посилення спільних зусиль для збільшення економічного тиску на Росію

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пост Урсули фон дер Ляєн у соцмережі Х.

"Воєнна економіка Росії, що підтримується доходами від викопного палива, фінансує кровопролиття в Україні. Щоб покласти цьому край, Комісія запропонує пришвидшити поступову відмову від імпорту викопного палива з Росії", - написала вона.

Вона повідомила, що Єврокомісія незабаром представить свій 19-й пакет санкцій, спрямований проти криптовалют, банків та енергетики.

За словами Фон дер Ляєн, розмова з Трампом була "гарною".

Раніше РБК-Україна з посиланням на Bloomberg писало, що новий санкційний пакет ЄС проти Росії буде оголошено пізніше, оскільки Європа намагається узгодити єдиний підхід із G7.

За даними європейського дипломата, на якого посилається видання, це пов'язано з вимогою Трампа посилити європейські заходи як умову для просування американських обмежень.

Трамп заявив, що готовий ввести "великі" санкції проти російського експорту нафти, якщо аналогічні кроки зробить Європа. Закупівлі енергоресурсів Росією у Китаю та Індії залишаються ключовим джерелом фінансування війни проти України.