Трамп назвав санкції ЄС проти Росії недостатньо жорсткими

Понеділок 15 вересня 2025 02:51
Трамп назвав санкції ЄС проти Росії недостатньо жорсткими Фото: президент США Дональд Трамп (Getty Images)
Автор: Валерій Савицький

Президент США Дональд Трамп назвав санкції країн ЄС проти Росії достатньо слабкими і закликав європейських партнерів до більш жорстких обмежень.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Fox News.

Глава держави назвав європейські крани своїми друзями, але обурений тим, що вони купують російську нафту.

На його думку, НАТО та європейські країни повинні об'єднатися і ввести санкції проти Росії.

"Санкції, які вони (європейці. - ред.) запроваджують, недостатньо жорсткі. Я готовий запровадити санкції, але вони повинні посилити свої санкції відповідно до того, що роблю я. Гадаю вони це зроблять, але наразі вони лише говорять, а не діють", - сказав Трамп.

Нагадаємо, впродовж останніх кількох місяців президент США активно погрожує запровадити нові санкції проти Росії за небажання російського диктатора Володимира Путіна вести переговори щодо припинення війни.

Днями Трамп анонсував потужний санкційний удар по Росії. Під обмеження можуть потрапити нафтовий сектор і банки.

США і країни ЄС домовляються про спільну позицію щодо тиску на Кремль через санкції щодо нафти і газу.

Тим часом сенатор-республіканець Ліндсі Грем заявив, що європейські країни мають підтримати ініціативу Трампа покарати країни, що виконують роль торговельних партнерів Путіна.

Російська Федерація Дональд Трамп
