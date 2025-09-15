Трамп назвав санкції ЄС проти Росії недостатньо жорсткими

Президент США Дональд Трамп назвав санкції країн ЄС проти Росії достатньо слабкими і закликав європейських партнерів до більш жорстких обмежень.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Fox News.

Глава держави назвав європейські крани своїми друзями, але обурений тим, що вони купують російську нафту.

На його думку, НАТО та європейські країни повинні об'єднатися і ввести санкції проти Росії.

"Санкції, які вони (європейці. - ред.) запроваджують, недостатньо жорсткі. Я готовий запровадити санкції, але вони повинні посилити свої санкції відповідно до того, що роблю я. Гадаю вони це зроблять, але наразі вони лише говорять, а не діють", - сказав Трамп.