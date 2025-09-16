Трамп може припинити імпорт російської нафти в ЄС одним дзвінком Фіцо та Орбану, - ЗМІ

Глава Білого дому Дональд Трамп може припинити імпорт російських енергоносіїв в ЄС, зателефонувавши прем'єр-міністрам Словаччини та Угорщини - Роберту Фіцо та Віктору Орбану.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на анонімного дипломата ЄС, який заявив про це Politico.

"Якщо Трамп хоче, щоб країни ЄС припинили купувати російську нафту, все, що йому потрібно зробити, це підняти слухавку і зателефонувати Роберту Фіцо зі Словаччини та Віктору Орбану з Угорщини", - наводить видання слова дипломата ЄС.

Представник ЄС наголосив на тому, що Фіцо та Орбан перебувають в дружніх стосунках з президентом США.

"Це його друзі, він може просто зателефонувати їм", - сказав він.

Також Politico зазначає, що вимоги Трампа щодо кардинальної зміни політики Туреччини, яка імпортує 57% російської нафти, є просто нереальними.

ЄС не відмовиться від російської нафти та газу до 2027

Видання також повідомляє з посиланням на двох анонімних дипломатів ЄС, що блок навряд чи зможе відмовитись від російських енергоносіїв раніше 2027 року, на чому наполягає Вашингтон.

Також, як стверджують джерела, ЄС не узаконить заборону на імпорт нафти з Росії.

Однак Politico нагадує, що Трамп на минулих вихідних втрутився в ситуацію, наказавши союзникам по НАТО припинити імпорт нафти з Росії.

Ця заява прозвучала після того, як його представник Кріс Райт закликав ЄС прискорити терміни відмови від російських енергоносіїв.

Тиск Трампа на ЄС може бути пов'язаний з наміром переорієнтувати ринок

Видання допускає прихований мотив у діях Трампа, зосереджених на якнайшвидше припинення імпорту нафти з Росії в ЄС.

"Це також виглядає як хитрий хід, щоб змусити країни ЄС купувати більше американської нафти і газу в той час, коли з наступного року на світові ринки хлине нова хвиля СПГ (газу), а американська промисловість звільняє тисячі працівників через падіння цін на нафту", - зазначають в Politico.